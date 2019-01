Belén Rodriguez: è Ezequiel Lavezzi la nuova fiamma della showgirl?

Nuove indiscrezioni sulla vita sentimentale di Belén Rodriguez: secondo gli ultimi rumors la showgirl argentina avrebbe una nuova fiamma, il bomber Ezequiel Lavezzi.



A parlare di un’amicizia che pare sia sfociata in qualcosa di più importante tra Belén Rodriguez e Ezequiel Lavezzi è il settimanale Chi. Nel numero in edicola dal 9 gennaio, infatti, si vocifera di un incontro avvenuto tra la showgirl e il bomber ex Serie A durante le vacanze di Natale, che lei ha scelto di trascorrere da sola in Argentina. I due (presunti) nuovi amanti si conoscevano da tempo e avevano stretto amicizia quando lui militava nel Napoli, ma entrambi erano impegnati sentimentalmente.

Belén in vacanza in Argentina

Ora, pare si siano ritrovati da single e, archiviata la liaison con Andrea Iannone, Belén Rodriguez potrebbe aver riscoperto i sentimenti per Lavezzi.

Volata in Argentina da sola per buttarsi alle spalle un periodo un po’ difficile, la showgirl ha scelto di trascorrere le vacanze in Uruguay.

Accompagnata dalle amiche, le modelle Milca Gili e Silvina Luna, dal rugbista Martin Castrogiovanni e da Lucas Langelotti, la Rodriguez ha iniziato questo periodo di relax all’insegna del divertimento.

Il suo gruppo di amici, poi, stando a quanto spifferato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, si sarebbe unito a quello dei compagni di Lavezzi e tra i due potrebbe essere scattata la scintilla.

Belén ed Ezequiel Lavezzi, flirt in corso?

Secondo Chi, infatti, Belén Rodriguez ed Ezequiel Lavezzi sarebbero diventati inseparabili e lei avrebbe posticipato il suo rientro a Milano.

Le amiche italiana che la aspettavano per l’Epifania, pare abbiano perduto le sue tracce e i rumors sul flirt con l’ex attaccante del Napoli, ora in forze all’Hebei China Fortuna, si fanno sempre più insistenti.

Lui, legato per ben otto anni alla modella Yanina Screpante, è tornato single recentemente e sembra proprio che, a distanza di qualche mese, abbia già riscoperto la passione accanto a Belén, un tempo sua semplice amica.