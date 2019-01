Uomini e Donne, Tina versa l’acqua addosso a Gemma: scoppia la rissa dietro le quinte

Uomini e Donne è tornato a fare compagnia al pubblico di Canale 5 e la prima puntata dopo le feste di Natale ha proposto l’ennesima querelle tra Tina Cipollari e Gemma Galgani.



Le due protagoniste, in ruoli diversi, del trono over di Uomini e Donne hanno dato nuovamente spettacolo e dietro le quinte è scoppiata una delle classiche risse che ormai divertono Maria De Filippi (e un po’ meno, forse, i telespettatori da casa). Proprio dopo l’ultima puntata del 2018 del dating show di Canale 5, Gemma Galgani si è sfogata con la redazione del programma, inconsapevole che, di lì a poco, Tina Cipollari le avrebbe fatto uno ‘shampoo’ con una bottiglietta d’acqua.

Leggi anche: Uomini e Donne, Tina Cipollari fa un gavettone a Gemma Galgani: ‘Questo è niente!’

Gemma Galgani: ‘Gesù Bambino, levami Tina di torno’

‘Caro Gesù Bambino, levami Tina di torno così che io possa finalmente trovare l’uomo della mia vita’: così Gemma Galgani recita nella lettera natalizia scritta nell’ultima puntata di Uomini e Donne.

Ma la Cipollari non si è fatta ‘ammorbidire’ dallo spirito del periodo e ha continuato ad inveire contro la nemica, accusandola di essere una ‘malelingua’, avvezza ai pettegolezzi.

Rimasta per pochi minuti da sola con la redazione, però, Gemma non ha avuto pace e, alla fine, Tina l’ha sorpresa versandole addosso una bottiglietta di acqua.

‘Lo shampoo ti devo fare! Auguri!’ – ha sghignazzato l’opinionista di Maria De Filippi, lasciando la Galgani completamente bagnata in camerino.

Leggi anche: Uomini e Donne, rissa tra Gemma e Tina e interviene Maria De Filippi

Tina e Gemma, la rissa dietro le quinte

Le due, infine, si sono rincorse dietro le quinte di Uomini e Donne e, mentre Gemma urlava ‘asciugami i capelli’, Tina continuava a farle i dispetti.

La rissa tra le due è finita, come di consueto, con la Galgani in lacrime che si rifaceva trucco e parrucco: ‘E io che speravo che tutto si risolvesse come l’altra volta, che abbiamo fatto pace con un ballo’, ha confessato piangendo.

Insomma, la prima puntata del trono over del 2019 è iniziata con l’ennesimo siparietto che ha visto protagoniste Gemma e Tina.

Maria De Filippi è apparsa divertita dalla querelle tra le signore, ma qualcuno potrebbe iniziare a storcere il naso: fanno ancora ridere le due dame che se ne dicono di cotte e di crude nel primo pomeriggio di Canale 5?