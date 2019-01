Rocco Siffredi opinionista per l’Isola dei Famosi? Lui: ‘Ci stiamo mettendo d’accordo’

Rocco Siffredi nuovo opinionista per l’Isola dei Famosi? L’ex naufrago si è lasciato sfuggire questo particolare. Potrebbe essere lui a prendere il posto di Daniele Bossari nel programma condotto da Alessia Marcuzzi. Ad affiancare l’attore secondo le indiscrezioni: un noto volto del piccolo schermo.

Opinionista dell’Isola dei Famosi insieme a Rocco Siffredi potrebbe essere Alda D’Eusanio. Ovviamente si tratta di una semplice indiscrezione, nulla è stato confermato. A lasciarsi sfuggire questa succulenta anticipazione è stato lo stesso porno divo in un’intervista rilasciata al Messaggero.

Rocco Siffredi in trattativa per l’Isola dei Famosi

‘Mediaset mi ha offerto di fare l’opinionista nella nuova edizione dell’Isola dei famosi. Ci stiamo mettendo d’accordo’, ha detto Rocco Siffredi lasciandosi sfuggire la trattativa per prendere parte al reality show in una veste del tutto nuova.

Il porno attore ha infatti preso parte alla decima edizione del programma partecipando nel 2015 al reality show e posizionandosi al quinto posto.

Siffredi andrebbe dunque a ricoprire il ruolo di opinionista dopo aver già sperimentato quello di naufrago. Alda D’Eusanio l’accompagnerà in questa avventura e stando alle indiscrezioni, la giornalista avrebbe già siglato il contratto, ma nulla è confermato.

Intanto Rocco Siffredi sarà protagonista di un tour teatrale dal titolo: ‘L’ultimo samurai’. ‘Parlerò sinceramente della mia vita, anche dei momenti brutti e dolorosi. Episodi che neanche mia moglie conosceva. Insomma, anche se ho fatto sesso con circa 6mila donne una vita come la mia non è stata solo divertente’, ha raccontato al quotidiano romano.

Per quanto riguarda il suo impegno con l’Isola dei Famosi, non resta che attendere l’ufficialità. Intanto si rincorrono le voci anche sul resto del cast. Dovrebbe tornare a ricoprire il ruolo di inviato, Alvin. Anche in quel caso però non è stata completamente bocciata l’ipotesi che potrebbe essere Daniele Bossari il traghettatore dei naufraghi sull’isola in questa edizione.

L’Isola dei Famosi 2019, il cast

Nulla di confermato o di ufficiale neanche sul fronte dei naufraghi. Potrebbero però partecipare all’edizione 2019: Jeremias Rodriguez fratello di Belen, Taylor Mega, l’ex Pooh Riccardo Fogli, Paolo Brosio, l’ex concorrente del primo Grande Fratello Marina La Rosa, Luca Vismara l’ex allievo di Amici, e Marco Maddaloni che ha già preso parte a Pechino Express.