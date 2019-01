Morto William Morgan Sheppard, attore di Star Trek e Criminal Minds

Primo lutto del 2019 nel cinema: è morto William Morgan Sheppard, attore britannico noto per i suoi ruoli in Star Trek e in diverse serie TV, tra cui Criminal Minds e Doctor Who. Sheppard è deceduto domenica scorsa in un ospedale di Los Angeles all’età di 86 anni, ma la notizia si è diffusa soltanto nelle ultime ore dopo un post su Instagram pubblicato da suo figlio Mark, anche lui attore (lo ricorderanno soprattutto i fan di Supernatural).

Nato a Londra il 24 agosto 1932, William Morgan Sheppard si era diplomato nel ’58 alla Royal Academy of Dramatic Art diventando un ottimo attore teatrale: la sua carriera è infatti costellata di successi e riconoscimenti ottenuti sui palchi di tutto il mondo, dall’Europa a Broadway.

Sheppard ha recitato nella saga di Star Trek in 4 ruoli diversi

Ma come spesso avviene nel mondo dello spettacolo, Sheppard aveva ottenuto grande fama internazionale solo grazie al cinema e alla TV, partecipando alla celebre saga fantascientifica di Star Trek in ben quattro ruoli diversi: lo scienziato Ira Graves nella seconda stagione di ‘Star Trek: The Next Generation’ (1989), il comandante di Rura Penth nel film ‘Star Trek VI: Rotta verso l’ignoto’ (1991), il pilota Qatai nella quinta stagione di ‘Star Trek: Voyager’ (1999) e uno dei ministri di Vulcano nella pellicola ‘Star Trek’ del 2009, diretta da J. J. Abrams.

Ha partecipato a tantissime serie TV, quasi sempre come guest star

William Morgan Sheppard, morto il 6 gennaio 2019 a 86 anni, si era inoltre visto nei film The Elephant Man, Lassiter lo scassinatore, Cuore selvaggio, Gods and Generals, The Prestige e Transformers, e nelle serie televisive Shogun, MacGyver, JAG, Justice League, Crossing Jordan, Cold Case, NCIS, Mad Men e Dexter, oltre alle già citate Criminal Minds e Doctor Who, quasi sempre come guest star.

Tra i grandi registi con cui aveva lavorato si ricordano Michael Bay, Trevor Nunn, Chris Nolan, Peter Hall, Peter Brook, Ron Maxwell, Richard Attenborough, Michael Mann e David Lynch.