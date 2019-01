Jasmine Carrisi: la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso sotto attacco degli hater

Piccola disavventura social per Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. La (bella) ragazza pugliese, che compirà 18 anni a giugno, ha condiviso su Instagram un apparentemente innocuo selfie, non immaginandosi che avrebbe scatenato la perfidia dei soliti ‘leoni da tastiera’: l’immagine è diventata infatti oggetto di critiche e offese gratuite da parte di alcuni follower (Jasmine ne conta oltre 40 mila) che le hanno contestato praticamente di tutto, dall’improbabile strabismo ai presunti ritocchini.

In realtà Jasmine Carrisi è una ragazza molto carina e, come tutte le ragazze carine della sua età, usa i social anche per mettersi un pochino in mostra. E così l’altro giorno ha postato un bel selfie, non il primo e presumiamo neanche l’ultimo, che valorizza soprattutto i suoi grandi occhioni azzurri.

Visualizza questo post su Instagram Più di un film, più di un drink Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi) in data: Gen 6, 2019 at 9:47 PST

Precisiamo che la maggior parte dei follower si è complimentata con Jasmine per la bella foto, ma in mezzo a tanti complimenti sono sbucati pure numerosi commenti negativi, alcuni dei quali veramente cattivi, che hanno bocciato senza pietà il selfie della ragazza.

Le offese social a Jasmine Carrisi

Ecco qualche esempio: ‘Sei sguercia?’, ‘Ma perché già il bisturi?’, ‘A 17 anni le labbra già rifatte? Ma sua madre come la consiglia?’, ‘Ma sei veramente brutta. Non sei un granché, non ti offendere ma le figlie di Romina sono fini e belle’, ‘Era bella prima al naturale, adesso fai pena, sei rifatta come tua mamma’, ‘Stai attenta, la mamma ti sta rovinando’, ‘Tutta sua madre… in tutti i sensi’, e così via.

Jasmine è molto legata alle figlie di Romina

Una serie di giudizi offensivi e trancianti rivolti, ricordiamolo, a una ragazza tutt’ora minorenne e che, nonostante abbia fin qui vissuto una vita presumibilmente comoda e agevole, non merita per questo di ricevere attacchi gratuiti di tale portata. Il paragone poi con le figlie di Romina (‘Loro sì che sono fini e belle, non tu’) è di una rozzezza più unica che rara, e tra l’altro non tiene neanche conto del forte legame che per esempio unisce Jasmine alla ‘sorellastra’ Cristel, nonostante la differenza di età.

Presto Jasmine Carrisi debutterà al cinema

Crediamo comunque che Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, non abbia perso il sonno di fronte a simili cattiverie, anche perché il futuro è tutto dalla sua parte: la ragazza, oltre a proseguire gli studi (attualmente frequenta il Liceo linguistico, poi vorrebbe iscriversi a psicologia), si appresta infatti a debuttare nel cinema interpretando il ruolo di Isabella d’Aragona nel film ‘La dama e l’ermellino’ di Lorenzo Raveggi.