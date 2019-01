Fedez si sfoga: ‘Sbattetevene di noi, preoccupatevi dei problemi del Paese!’

Fedez e Chiara Ferragni continuano a far parlare di sé anche in luna di miele, ma una delle ultime news che li ha visti protagonisti ha scatenato l’ira del rapper.



‘Inizio a capire perché molte persone ci odiano’ – ha esordito Fedez in una serie di Instagram story dopo aver notato di essere finito su alcune testate giornalistiche per un video girato in bagno insieme alla sua consorte. Sorpreso mentre indossava i pantaloncini, il rapper è stato ‘processato’ per aver dichiarato esplicitamente: ‘Stavo sistemando il cordoncino dentro al p***’. Una battuta ripresa da numerose testate giornalistiche e che ha fatto infuriare il marito di Chiara Ferragni.

Fedez: ‘Articoli inutili su di noi!’

‘Ho letto almeno sette articoli del c****, inutili, su di noi’ – ha commentato Fedez, puntando il dito contro tutti coloro che si sono interessati della loro luna di miele.

‘Parlate delle priorità del Paese, parlate dei problemi del Paese, sbattetevene il c**** di noi che non abbiamo bisogno di voi!’.

Così Fedez ha inveito contro tutti quei giornali e siti di gossip che hanno ripreso la sua battuta ironica postata da Chiara Ferragni su Instagram.

Dal suo punto di vista, infatti, la vita di coppia dei Ferragnez interessa anche coloro che dovrebbero fare informazione solo perché in questo modo si guadagnano numerosi clic.

‘Posso andare su un sito di informazione e trovare delle non notizie?! Queste sono delle non notizie!’ – ha continuato a chiedere lui sui social, mostrando le news riguardanti quanto accaduto in luna di miele.

Fedez e Chiara Ferragni nell’occhio del ciclone

Da quando Fedez e Chiara Ferragni si sono fidanzati, sono tanti i giornali che si sono occupati di loro.

La coppia è finita nell’occhio del ciclone e ogni aspetto della loro vita quotidiana è finito sotto processo.

La festa organizzata nel supermercato è stata oggetto di discussione per settimane, mentre la sovraesposizione mediatica cui i due sottopongono il figlio Leone genera dibattiti quasi ogni giorno.

Se la Ferragni sembra sopportare meglio questa situazione, meno propenso a stare in silenzio pare essere Fedez che, questa volta, non le ha mandate a dire a tutti quei giornali che hanno commentato quanto successo in bagno con la moglie.

