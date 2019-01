Donatella Rettore: ‘Mia madre comprò un guinzaglio per non farmi scappare’

Donatella Rettore è stata ospite di Caterina Balivo nel programma ‘Vieni da me’. La cantante ha fatto un tuffo nel passato e raccontato la sua infanzia, non proprio semplice. Bimba attiva e esuberante, da piccola la Rettore scappò e rischiò la vita. Per questo la mamma decise di comprarle un guinzaglio.

Donatella Rettore ha partecipato al gioco della cassettiera di Caterina Balivo a ‘Vieni da me’ e fatto una vera e propria full immersion nei ricordi. In particolare, la cantante ha ripercorso il rapporto con la madre e con il padre e parlato di come i due avessero reagito differentemente alla scelta della figlia di dedicarsi alla musica.

Donatella Rettore racconta il rapporto con la madre

Donatella Rettore ha parlato a ‘Vieni da me’ del rapporto con la mamma, non sempre idilliaco. Mentre il papà era contento delle scelte della figlia, la madre lo era un po’ meno.

La cantante ha infatti rivelato che la genitrice avrebbe voluto vederla intraprendere la carriera di insegnante. Non è andata così e la Rettore ha abbracciato la strada della musica.

La madre dell’artista ‘spegneva la televisione’ quando vedeva la figlia cantare. Con il tempo però le cose sono migliorate tanto che gli ultimi minuti della sua vita, la mamma della Rettore le ha detto: ‘Continua così’.

La cantante ha anche rivelato di aver rischiato la vita. Un giorno infatti scappò via così velocemente che un’auto la sfiorò. Lo spavento della mamma fu tale che le comprò un guinzaglio per evitare che si ripetesse un episodio simile.

Tra gli oggetti estratti dalla Rettore anche un mappamondo: simbolo della sua fama internazionale. La cantante ha raccontato di essere stata vicina di casa di David Bowie. Spesso i due artisti si ritrovavano al supermercato per la spesa.

Donatella Rettore nel cast di ‘Ora o mai più’

Sabato 19 gennaio partirà la nuova stagione di ‘Ora o mai più’ e Donatella Rettore sarà nel cast. ‘Sarai una maestra di Ora o mai più?’, ha chiesto Caterina Balivo. ‘O una maestra o un’allieva. Dipende! Le allieve a volte superano le maestre’, ha risposto Donatella Rettore.

L’artista però ha lasciato un alone di mistero. ‘Non ho ancora firmato nessun contratto’. Nel programma ci sarà anche Marcella Bella con cui la Rettore, in passato, ha avuto un battibecco. A Caterina Balivo che le ha fatto notare questo dettaglio, la Rettore ha risposto: ‘C’è Marcella Bella? E allora? Quando ci vediamo non ci scontriamo. Quando si accende la luce rossa succede di tutto’.