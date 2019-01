Roberto D’Agostino sul figlio di Fedez e Ferragni: ‘Un bimbo progettato per Instagram’

Roberto D’Agostino è stato ospite di Mara Venier a ‘Domenica In’. Il giornalista si è sottoposto al gioco ‘Dolcetto o carbone?’ proposto dalla conduttrice veneta, un modo particolare per fornire al direttore di Dagospia un’occasione per analizzare i fatti del 2018 e alcuni fenomeni mediatici tra cui i Ferragnez.

D’Agostino si sa, non ha peli sulla lingua ed è sempre stato privo di sfumature. Nel commentare la coppia più social d’Italia, il giornalista è stato graffiante e per i Ferragnez non c’è stato scampo.

Roberto D’Agostino su Fedez e Ferragni: ‘I nuovi Albano e Romina’

‘Ogni generazione ha bisogno dei suoi Albano e Romina’, è così che Roberto D’Agostino inizia il suo intervento sui Ferragnez a ‘Domenica In’.

D’Agostino è convinto che Fedez e Chiara Ferragni siano ‘un prodotto di internet’, anche per questo la coppia non ha certo bisogno di ospitate sul piccolo schermo.

Roberto D’Agostino boccia i Ferragnez (video)

‘Hanno avuto la grandissima capacità di trasformare il loro rapporto in fatturato’, ha detto il giornalista lodando il talento di entrambi nel saper sfruttare al meglio la rete.

D’Agostino però non è clemente quando si tratta di figli e punta il dito sui Ferragnez per quanto riguarda l’aspetto genitoriale. ‘Il bambino che hanno avuto, fin dall’inizio e ancora in pancia è stato progettato per Instagram. Questo bambino, neanche era nato ed era già sui social. Ogni giorno vediamo crescere il pupo’, ha detto il giornalista commentando l’esposizione che il piccolo Leone, figlio di Fedez e Chiara ferragni ha su Instagram.

Mara Venier gli ha fatto notare che sono molti i genitori che condividono sui social foto e video dei propri bambini. ‘Ma se tuo figlio lo vesti con una determinata marca, è chiaro che si può sollevare il sopracciglio’, ha risposto D’Agostino manifestando chiaramente dissenso.

Niente dolcetto dunque per i Ferragnez, ma solo carbone. ‘Mi dispiace, ma non mi piace l’esposizione mediatica sui figli’, ha confermato il giornalista.

Roberto D’Agostino: ‘Asia Argento? Pietà per lei’

Dolci per Meghan Markle tra le protagoniste del 2018, ma anche per Asia Argento. D’Agostino ha commentato le ultime vicende che hanno travolto l’attrice.

‘Quello che ha combinato da Weinstein a Corona è un romanzo. Per pietà nei suoi confronti le regalo un dolcetto perché ne ha prese tante’, ha dichiarato in conclusione.