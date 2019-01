Marco Baldini, la fake news sui Bitcoin: ‘Non ho guadagnato 2 milioni, è una truffa’

View this post on Instagram

SE VOLETE DARMI UNA MANO LEGGETE E DIFFONDETE ! Forse in questo periodo sono la persona più popolare in rete ma NON GRADISCO QUESTO GENERE DI POPOLARITÀ. Alcuni galantuomini continuano a far girare la notizia con tanto di foto rubata e NON AUTORIZZATA che sarei diventato milionario grazie ai Bitcoin. Per l’ennesima volta smentisco e ribadisco che ho denunciato tutto alla polizia postale il 26 Novembre scorso. Questi malfattori continuano imperterriti e la rete è piena di queste false notizie. State attenti e’ UNA TRUFFA. Non so perché sono stato preso di mira ma immaginate le difficoltà gravissime che mi hanno causato questi post. Se siete miei amici, anche se solo virtuali, diffondete questa dichiarazione per sottolineare la mia totale estraneità e la mia più sincera buonafede. Grazie e scusate. MB. #poliziapostale #truffe #baldiniofficial