Ghali e Mariacarla Boscono: il trapper e la top model stanno insieme?

Fan del trapper in fermento per la possibile liaison tra Ghali e Mariacarla Boscono, la bellissima modella romana che a dispetto dell’età non più giovanissima (ha 38 anni mentre lui ne ha solo 25) è ancora una delle top model più richieste dai maggiori stilisti del mondo. Ma come sono nate queste voci su Ghali e la Boscono? In realtà ad alimentare i rumors sono stati i diretti interessati con una storia postata su Instagram.

Curiosando sul profilo del trapper i fan hanno scoperto infatti che Ghali, nome completo Ghali Amdouni, ha trascorso le vacanze di fine anno alle Maldive in compagnia di una donna misteriosa. E aguzzando bene la vista i più attenti hanno riconosciuto in quella donna la top model Mariacarla Boscono. La certezza è giunta quando i due hanno postato lo stesso video nel quale si scambiano un tenero bacio nel bel mezzo di una partita a ping pong (sport a cui, venendo le immagini, la modella non sembra particolarmente portata).

Ghali e Mariacarla Boscono si sono conosciuti direttamente alle Maldive?

Non è chiaro dove e come Ghali e Mariacarla Boscono si siano conosciuti, se prima di partire per le Maldive o direttamente sul posto. Di certo, fino a pochi giorni prima, la top model si trovava in vacanza con sua figlia Marialuca di 6 anni, nata dalla relazione ormai finita con l’imprenditore Andrea Patti.

Per il momento nessuna dichiarazione ufficiale, ma…

Per il momento i due piccioncini non hanno rilasciato dichiarazioni ‘ufficiali’, ma il fatto che abbiano pubblicato in contemporanea la stessa storia la dice lunga sulla volontà di entrambi di uscire allo scoperto.

Intanto Ghali ha piazzato 4 brani nella top-100 italiana del 2018

Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, intanto Ghali ha accolto con estrema soddisfazione l’uscita delle classifiche di fine anno della FIMI in cui la sua Cara Italia si è posizionata al 9° posto assoluto nella lista dei singoli digitali più venduti del 2018. Nella top-100 ci sono altri tre brani del trapper italo-tunisino: Peace & Love feat. Charlie Charles e Sfera Ebbasta al 21° posto, Ne è valsa la pena feat. Capo Plaza al 54° posto e Habibi in 100^ posizione.

Da parte sua Mariacarla Boscono nel 2018 ha confermato il suo ruolo di primissimo livello nel panorama della moda internazionale, venendo nuovamente scelta da Oscar de la Renta come volto per la campagna Primavera-Estate realizzata da Tim Walker e diventando anche testimonial di Equipment Francia.