Carolyn Smith, morto il cane Alex: ‘Ho perso una parte di me’

Triste domenica per Carolyn Smith: è morto il cane Alex, un bellissimo labrador a cui la coreografa e giudice di Ballando con le Stelle era molto affezionata. La settimana scorsa Carolyn Smith aveva postato sui social una foto della bestiola chiedendo ai follower di pregare per lei, poi nei giorni successivi aveva aggiornato il quadro clinico spiegando che purtroppo la situazione non stava migliorando, e infine ieri la ferale notizia: Alex non ce l’ha fatta.

‘Oggi ho perso una parte della mia anima. Ti amo per sempre’, ha scritto Carolyn Smith su Instagram per annunciare la dipartita del labrador. La notizia ha rattristato i numerosissimi fan della coreografa, che le hanno scritto tante frasi e parole di conforto per cercare di alleviarne la sofferenza.

‘Non posso immaginare quanto possa far male perdere un animale cosi bello’, ‘Carolyn immagino il dolore, i cani sono parte della nostra famiglia’, ‘Sono dispiaciuta per la tua perdita e comprendo il tuo lancinante dolore’, ‘Cara Carolyn sento e vivo il tuo dolore’, ‘Ti capisco, solo chi ama gli animali può sapere cosa si prova’: sono soltanto alcuni dei tantissimi messaggi che sono apparsi sul profilo della Smith.

Carolyn Smith ha salutato il suo Alex pubblicando un video con i momenti più belli trascorsi insieme

Carolyn Smith, che com’è noto sta combattendo da oltre tre anni una dura battaglia contro il tumore al seno, ha detto addio al suo Alex pubblicando un video con i momenti più belli trascorsi insieme al suo adorabile labrador. Per fortuna, diciamo così, Carolyn può consolarsi con l’affetto che continueranno a darle gli altri suoi cani: in una recente intervista ha confidato infatti di averne ben sei!

Carolyn Smith ha scoperto la sua malattia grazie ai suoi cani

Tra l’altro se Carolyn Smith si è accorta in tempo della sua malattia, prima che fosse troppo tardi per qualsiasi cura, lo deve proprio ai suoi amati cani: ‘Ho scoperto di avere il tumore grazie ai miei yorkshire Sir Scott e Lady Beautiful’, raccontò infatti all’epoca, ‘Giocando continuavano a saltare sulla mammella sinistra, e massaggiandomi il seno ho sentito un pallina rigonfia, dura e grande come la punta di un dito. I successivi controlli hanno diagnosticato che quella pallina era un cancro’.