Belen Rodriguez lascia Mediaset? Maurizio Costanzo: ‘Saprà ritagliarsi nuovi spazi’

Belen Rodriguez pronta a lasciare Mediaset? L’indiscrezione gira da un po’ e a dare una risposta sul futuro della showgirl argentina è Maurizio Costanzo volto storico del gruppo televisivo. Il giornalista ha dedicato alla Rodriguez un importante elogio, ma perché la conduttrice di ‘Tu si que vales’ dovrebbe lasciare Mediaset?



Stando al settimanale Spy la showgirl argentina sarebbe in attesa di un’occasione importante che tarda ad arrivare, così la Rodriguez potrebbe lanciarsi in una nuova avventura su un’altra rete del digitale terrestre. Maurizio Costanzo però tende ad escluderlo e lancia un messaggio chiaro: la tv non può fare a meno di Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez lascia Mediaset?

Maurizio Costanzo, sul settimanale Nuovo, parla della possibilità che Belen Rodriguez lasci il gruppo tv che l’ha resa celebre. Il giornalista esclude che possa accadere ed è convinto che la showgirl argentina sarà in grado di trovare nuove opportunità su Mediaset.

‘Belen non sparirà dalla tv. Anche se non sono ancora stati annunciati programmi per lei, la showgirl argentina saprà ritagliarsi nuovi spazi nei palinsesti Mediaset, dove ormai è di casa’, scrive il marito di Maria De Filippi.

Secondo il conduttore, Belen Rodriguez è ormai entrata nel cuore degli italiani ritagliandosi un posto importante sul piccolo schermo grazie anche ai suoi molteplici talenti.

‘Ormai è diventata un’artista poliedrica, capace di fare da spalla e condurre con la stessa scioltezza’, aggiunge Maurizio Costanzo nel suo intervento.

Difficile dunque che Mediaset si lasci scappare l’argentina. La Rodriguez non è solo showgirl e conduttrice, ma è impegnata in altre attività al di fuori del piccolo schermo. Se dovesse rinunciare alla tv, è convinto Maurizio Costanzo: non si scoraggerebbe.

‘In televisione è un personaggio capace di far parlare di sé e fa anche da calamita per un certo pubblico, che ammira la sua bellezza. Ma se così non fosse, Belen non si dispererebbe visto che ha un’attività da modella molto impegnativa’, spiega il conduttore.

Costanzo non è stato sempre clemente con la Rodriguez. Lo scorso agosto l’aveva definita ‘un’ospite gradita e non una conduttrice di Balalaika’ e aveva attaccato la showgirl per essersi vantata dei suoi guadagni.

La Rodriguez ha da poco concluso l’esperienza di ‘Tu si que vales’ e c’è chi si interroga sulla possibilità che la showgirl possa dire addio al programma. Non resta che attendere i futuri sviluppi e scoprire se ritroveremo o meno l’argentina nei palinsesti Mediaset.