Sara Daniele ricorda papà Pino: ‘Quattro anni senza te, eri meraviglioso’

Sono passati quattro lunghi anni dal quel triste 4 gennaio 2015 e anche stavolta Sara Daniele ha ricordato papà Pino con un messaggio commovente affidato ai social. Come nelle precedenti occasioni la 22enne Sara, nata dal matrimonio del cantautore con la seconda moglie Fabiola Sciabbarrasi, si è rivolta direttamente al padre con parole dolcissime piene d’amore e di rimpianto.

‘Sono quattro anni senza te, papà meraviglioso’, ha scritto Sara Daniele su Instagram, ‘Passano gli anni ma quello che hai lasciato a ognuno di noi è sempre presente. Più cresco, e più realizzo e apprezzo l’uomo meraviglioso che sei stato sia come persona, che come padre’.

‘Tutto quello che mi hai detto e insegnato, lo porto nel mio cuore ogni giorno’

Poi il giusto ringraziamento e un saluto finale: ‘Grazie perché tutto quello che mi hai detto e insegnato, lo porto nel mio cuore tutti i giorni. Spesso la gente mi chiede come si fa a gestire un lutto, la risposta è: non si fa, si va avanti. E io vado avanti a testa alta sempre, proprio come facevi tu. Ti amo’.

Leggi anche: Sara Daniele, figlia di Pino: ‘Dopo la sua morte ho iniziato a bere, ora sono rinata’

Sara Daniele si è spesso rifugiata sui social per trovare conforto dai suoi follower

Sara Daniele è forse colei che tra i 5 figli di Pino Daniele ha esternato maggiormente il grande dolore per l’improvvisa perdita del papà, rifugiandosi spesso sui social per cercare conforto tra i suoi tanti follower. In una drammatica intervista concessa circa un anno fa ha raccontato pure di aver vissuto un periodo di depressione dopo il lutto, correndo il rischio di perdersi (‘Trascorrevo le giornate in tuta e alle 11 del mattino avevo già il bicchiere di vino in mano. Odiavo tutto e tutti, per prima me stessa’).

Leggi anche: Sara, la figlia di Pino Daniele si è laureata: con lei anche l’amica Aurora Ramazzotti

Londra, il fidanzato e la laurea: ora Sara Daniele è rinata

Poi per fortuna la figlia di Pino Daniele ha trovato la forza di reagire e si è trasferita a Londra per completare gli studi, trovando finalmente un nuovo equilibrio interiore, oltre a un fidanzato, Fernando, che ama immensamente (le tante foto da piccioncini pubblicate su Instagram testimoniano la solidità di questa storia d’amore).

A luglio dello scorso anno Sara si è finalmente laureata in marketing e comunicazione e adesso è pronta a mettere in pratica ciò per cui ha studiato: la ragazza ha dichiarato di voler lavorare nel mondo della musica, ma non avendo il talento vocale di papà Pino punta a ricoprire un ruolo più manageriale, ovvero gestire gli artisti e organizzare i loro tour.

Buona fortuna Sara!