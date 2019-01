MasterChef All Stars, lite tra Iginio Massari e Alida: ‘Devi cucinare quello che piace agli altri!’

La puntata del 3 gennaio 2019 di MasterChef All Stars è stata caratterizzata da una lite accesa tra lo chef Iginio Massari e la concorrente Alida. Eliminata sul finale, si è sfogata in confessionale: ‘Noi donne non siamo catalogabili e nessuno può dirci cosa fare!’.



L’attacco furibondo dello chef Iginio Massari nei confronti di Alida è nato in seguito ad un piatto proposto dalla concorrente di MasterChef All Stars. Per tentare di rimanere in gara dopo essere stata tra le peggiori dell’Invention Test, Alida, che non mangia carne e non gradisce il pesce, si è presentata con una insalata a base di elicriso e liquirizia. ‘Uno dei peggiori piatti mai assaggiati’ – ha commentato Massari, appoggiato anche dagli altri giudici del programma.

Leggi anche: 7 motivi per cui vale la pena scoprire Iginio Massari

Iginio Massari attacca Alida

Il parere del temuto chef di MasterChef All Stars non ha impaurito Alida, che non ha accettato il giudizio dei giudici né il suggerimento di Massari di aggiungere il pollo per rendere completo quel piatto.

‘Io il pollo non lo cucino’ – ha sbottato lei – ‘Non vengo qua a fare i compiti, vengo a portare la mia idea di cucina che non è certo cucinare il pollo al curry’.

Una esternazione che ha fatto infuriare Massari scatenando, così, anche l’intero popolo del web che si è rivoltato contro la giovane Alida.

‘Probabilmente tu non hai ancora capito dove sei’ – ha ribattuto lo chef – ‘Sei in un concorso e non hai capito che devi cucinare quello che piace agli altri, non quello che piace a te!’.

Tornata al posto sibilando un ‘vaff******’ rivolto a tutti i giudici, Alida è stata l’eliminata della terza puntata del cooking show di Sky.

Ma, prima di dire addio al programma, ha subito una ulteriore ramanzina dallo chef Massari: ‘La cosa peggiore è peccare di presunzione, credere di essere sempre dalla parte della ragione, questo non vi porterà da nessuna parte’.

Quando la forza delle tue opinioni è più forte della paura per @IginioMassari 😨@Alida_Gotta #MasterChefAllStarsit pic.twitter.com/vJSj82kMa0 — MasterChef Italia (@MasterChef_it) January 3, 2019

Alida contro i giudici di MasterChef All Stars

‘Chi l’ha detto che un menu deve essere fatto di antipasto, primo, secondo, dolce?’ – si è sfogata Alida in confessionale, lasciandosi andare ad un discorso femminista che non ha affatto convinto.

‘Io non sono catalogabile, noi donne non siamo catalogabili! Noi siamo tutto. E nessuno può dirci cosa fare!’.

Uno sfogo che ha fatto sorridere qualcuno e che ha scatenato il popolo di Twitter: in tanti, infatti, hanno ritenuto Alida eccessivamente presuntuosa e hanno appoggiato la scelta dei giudici di eliminarla.