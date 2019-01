Mara Venier, il figlio Paolo conquista i social: ‘È bello come te’

Molti conoscono Elisabetta Ferracini, la primogenita di Mara Venier: il figlio Paolo, nato dal legame con l’attore Pier Paolo Capponi, è invece assai meno noto, ma ci ha pensato la conduttrice a ‘sdoganarlo’ sui social con una foto che ha raccolto un inaspettato successo, trasformandolo improvvisamente in un sex symbol. In effetti Paolo Capponi, 42 anni, è davvero un bell’uomo, ma su questo non c’è tanto da meravigliarsi: ha soltanto ereditato lo splendore della mamma e il fascino del compianto papà.

La foto di Mara Venier con il figlio Paolo Capponi è stata scattata in Repubblica Dominicana, paese in cui la conduttrice ha trascorso le vacanze di Natale insieme al marito Nicola Carraro e ad altri familiari, tra cui lo stesso Paolo.

‘Bellissimi, sembrate fidanzati non mamma e figlio’

Alla vista del secondogenito della Venier le fan della padrona di casa di Domenica In si sono letteralmente scatenate, mostrando il loro totale apprezzamento per l’uomo in maniera persino sfacciata: ‘Complimenti Mara, è bello come te’, ‘Che figo tuo figlio’, ‘Che bel figlio che hai, Maretta’, ‘Bello Paolo e bellissima la mamma’, ‘Che bonazzo’, ‘Bello davvero’, ‘Siete meravigliosi’, ‘Bellissimi, sembrate fidanzati non mamma e figlio’, e così via.

Leggi anche: Mara Venier si commuove a Domenica In ricordando la madre scomparsa

Il secondogenito di Mara Venier è figlio dell’attore Pier Paolo Capponi

A differenza della ‘sorellastra’ Elisabetta Ferracini, che ha lavorato a lungo in TV, Paolo Capponi è sempre vissuto lontano dai riflettori e soprattutto è apparso raramente accanto alla madre, anche perché dopo la separazione dei genitori è cresciuto con il padre Pier Paolo, attore molto attivo in polizieschi e sceneggiati soprattutto negli anni ’70 e ’80, scomparso lo scorso anno, e la sua nuova moglie Isabella Peretti.

Leggi anche: Mara Venier nonna bis, il figlio Paolo Capponi ha avuto un bambino

Paolo Capponi ha accompagnato mamma Mara all’altare quando si è risposata nel 2006

In pratica fino a oggi il nome di Paolo Capponi era stato associato a Mara Venier soltanto un paio di volte, la prima quando nel 2006 l’aveva accompagnata all’altare in occasione delle nozze con Carraro, e la seconda nel 2017 per la nascita di suo figlio Claudio, che aveva reso la Venier nonna per la seconda volta (con tanto di foto postata sui social).

Chissà se l’improvvisa notorietà lo spingerà d’ora in poi a mostrarsi più spesso, per la gioia delle sue inimmaginabili fan ma senza far arrabbiare la moglie…