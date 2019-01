I Fatti Vostri a rischio chiusura? Giancarlo Magalli: ‘Rai padrona dei palinsesti’

Carlo Freccero ha in mente una rivoluzione per Rai 2, un cambiamento che potrebbe portare alla chiusura de I Fatti Vostri, storico programma condotto da Giancarlo Magalli.



E, proprio Giancarlo Magalli ha commentato l’ipotesi di chiusura de I Fatti Vostri dopo la conferenza stampa durante la quale Carlo Freccero, direttore di Rai 2, ha definito il programma ‘eccellente, ma di Rai 1’. Intervistato da Fanpage, il conduttore ha commentato queste dichiarazioni senza troppi timori e ribadendo la sua immensa stima nei confronti del neo direttore del secondo canale del servizio pubblico.

Leggi anche: Giancarlo Magalli: ‘Il contratto Rai scade a maggio. Mediaset? Sono in buoni rapporti’

Carlo Freccero: ‘La sfida dell’informazione è centrale’

Carlo Freccero ha intenzione di mettere al centro degli argomenti di Rai 2 l’informazione, diminuendo notevolmente lo spazio destinato ad alcuni programmi.

‘Mi dispiace per Luca e Paolo (conduttori di Quelli che il calcio, ndr) ma la sfida dell’informazione è centrale’ – ha chiarito il direttore di rete al Corriere della Sera.

‘I Fatti Vostri?’ – ha continuato – ‘Un eccellente programma, ottimamente condotto da Giancarlo Magalli: ma è da Rai1, infatti la squadra del suo autore Michele Guardì realizza nei fine settimana ‘Unomattina in famiglia’ per Rai1’.

‘In quella fascia progettiamo una trasmissione di approfondimento del Tg2’ – ha concluso Freccero, lasciando intendere che I Fatti Vostri rientri proprio in quei programmi a rischio chiusura per la prossima stagione televisiva.

Leggi anche: Carlo Freccero: ‘Voglio riportare Luttazzi in Rai, è finita l’epoca di Renzi e Berlusconi’

Giancarlo Magalli: ‘La Rai non è padrona dei conduttori’

Dichiarazioni, dunque, che lasciano poco spazio all’immaginazione e che fanno pensare ad un cambiamento drastico per la fascia oraria che, oggi, vede I Fatti Vostri come programma di punta di Rai 2.

Giancarlo Magalli, però, non è apparso spaventato dalla possibilità di chiusura del suo contenitore: ‘Nessuna comunicazione ufficiale, nessun commento’.

‘La Rai è padrona dei suoi palinsesti, non noi conduttori’ – ha sentenziato Magalli a Fanpage, concludendo – ‘Sono troppo amico e troppo ammiratore di Freccero per criticare i suoi eventuali orientamenti che, ripeto, per ora non sono divenuti decisioni ufficiali’.