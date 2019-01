Chiara Ferragni in versione ‘santa’, ma i fan non apprezzano: ‘Blasfema’

Ok che gli italiani non sono più credenti come un tempo, ma la foto di Chiara Ferragni in versione ‘santa’ con tanto di aureola non è piaciuta a molti fan della modella e influencer, che l’hanno giudicata inopportuna, sconveniente o addirittura blasfema. Evidentemente la bionda fashion blogger cremonese ha dimenticato che in Italia, anche nel 2019, vale sempre la regola del ‘scherza coi fanti e lascia stare i santi’…

L’immagine di Chiara Ferragni in versione ‘santa’, pubblicata su Instagram, è in realtà un omaggio dell’artista pakistana Sara Shakeel, specializzata in creazioni luccicanti a base di glitter fosforescenti, cristalli e brillantini. Nella foto l’influencer appare infatti contornata da tante ‘pietre preziose’ che formano pure un’aureola scintillante.

‘Santa protettrice degli influencer e degli imprenditori digitali’

‘Dalla talentuosa Sara Shakeel, ecco la protettrice degli influencer e degli imprenditori digitali’, ha commentato con ironia la Ferragni, che in questo periodo è alle Maldive con Fedez per godersi la luna di miele senza Leone (luna di miele ovviamente assai ben documentata sui social).

Leggi anche: Chiara Ferragni, 650 euro per una sua masterclass: è polemica

L’immagine non è piaciuta a molti fan della Ferragni

Uno scatto tutto sommato divertente che però ha urtato la sensibilità dei fan più tradizionalisti della fashion blogger, subito intervenuti nei commenti per esprimere il loro disappunto. Ecco qualche esempio: ‘Adesso non esageriamo, i santi protettori non si toccano’, ‘Vorrei capire perché puntare sempre alla blasfemia facendo immaginare la figura di una Madonna o di una santa’, ‘Davvero di cattivo gusto l’ironia sul sacro, soprattutto offensivo verso chi crede davvero in Dio’, ‘Con che coraggio ti vesti da Madonna? Presuntuosa e indecente’, ‘Non si scherza su queste cose. Possono farsi tutte le foto che vogliono, ma la blasfemia non la condivido’, e altri su questa stessa linea.

Leggi anche: Chiara Ferragni hot su Instagram: critiche dai fan ma Fedez la difende

Chiara Ferragni è sempre destinata a far discutere

Allo stesso tempo va comunque sottolineato che moltissimi follower hanno apprezzato l’immagine della Ferragni in versione ‘santa protettrice degli influencer’, e altri ancora ci hanno scherzato su, chiedendole addirittura una ‘grazia’.

Insomma, come sempre Chiara Ferragni è destinata a far discutere e del resto il suo obiettivo è proprio quello: nel bene o nel male non importa, l’importante è che si parli di lei.