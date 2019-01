Ballando con le stelle, Giovanni Ciacci al posto di Sandro Mayer?

Milly Carlucci conferma il ritorno di Giovanni Ciacci a ‘Ballando con le stelle’. Il protagonista di ‘Detto Fatto’ che lo scorso anno ha partecipato al dance show di Rai 1 in coppia con Raimondo Todaro, potrebbe rientrare con una veste del tutto nuova e c’è chi scommette che prenderà il posto di Sandro Mayer recentemente scomparso.

Milly Carlucci dunque rende ufficiale una notizia che circolava da un po’, ovvero la partecipazione di Giovanni Ciacci alla nuova edizione di ‘Ballando con le stelle’. La conduttrice spiega alle pagine di ‘Oggi’ perché ha voluto il costumista tra i protagonisti della prossima stagione.

‘Le confermo che Giovanni Ciacci sarà uno dei protagonisti della prossima edizione di Ballando con le Stelle, avrà un ruolo inedito cucito su misura per lui. Giovanni, lo scorso anno, ballando con Raimondo Todaro ha sdoganato molti tabù’, ha dichiarato la conduttrice del dance show di Rai 1.

Il braccio destro di Bianca Guaccero a ‘Detto Fatto’ ha portato una vera e propria rivoluzione all’interno del programma. ‘Con i loro tanghi, le loro rumbe e la loro sintonia espressa attraverso la rappresentazione artistica hanno contribuito a far cadere tanti luoghi comuni. Ha dato alla signora Maria, simbolo del pubblico tradizionalista di Rai Uno, la possibilità di considerare il ballo tra due uomini una cosa normale, ha vissuto la naturalità della cosiddetta diversità’, ha aggiunto Milly Carlucci.

La conduttrice ha parlato di un ruolo inedito e costruito sul personaggio di Giovanni Ciacci, ma c’è chi scommette che il costumista andrà a colmare il vuoto lasciato da Sandro Mayer scomparso lo scorso novembre.

Intanto la nuova stagione di ‘Ballando con le stelle’ dovrebbe debuttare il prossimo 9 marzo. Il programma andrà in onda fino a maggio. Nello stesso periodo su Mediaset vedremo ‘C’è posta per te’ e successivamente il serale di ‘Amici’.

Milly Carlucci e l’appello a Maria De Filippi

Nel corso dell’intervista Milly Carlucci ha anche rivolto un appello a Maria De Filippi sua ‘antagonista’ su Mediaset. Non è la prima volta che la conduttrice di Rai 1 esprime il desiderio di avere la presentatrice di ‘C’è posta per te’ nel suo programma.

‘La invito a Ballando come ballerina per una notte. In fondo facciamo tutti televisione per dar gioia ai telespettatori. E allora: Maria uniamo le forze per amore del pubblico! Ti aspetto in pista!’. Maria aprirà la busta? Non resta che attendere.