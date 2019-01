Romina Power, la foto con la mamma di Al Bano: ‘Auguri Iolanda per i tuoi 96 anni’

Romina Power ha deciso di fare gli auguri di compleanno a Donna Iolanda, mamma di Al Bano Carrisi, con un post su Instagram che ritrae la nuora abbracciata all’amata suocera.



‘Tanti, tanti auguri, Iolanda per i tuoi 96 anni vissuti con amore e dignità’ – ha scritto Romina Power sul suo profilo social, concludendo con una grande manifestazione di affetto nei confronti della donna – ‘Ti voglio bene’. Le due, nonostante la separazione di Al Bano e Romina, sono sempre rimaste in ottimi rapporti e il post dell’americana è apparso a molti come una sorta di frecciatina nei confronti di Loredana Lecciso. Com’è noto, infatti, donna Iolanda e la ex compagna di Al Bano non sono in ottimi rapporti e la madre del cantane non rivolge la parola alla showgirl.

Romina Power, Capodanno con Al Bano in Polonia

L’ultimo post della Power, inoltre, sembra essere solo l’ultima frecciatina della cantante alla ‘storica rivale in amore’.

Romina, che non ha trascorso il Natale insieme ad Al Bano, ha festeggiato il primo dell’anno insieme all’ex marito con cui ha condiviso il palcoscenico del concerto in Polonia.

E, proprio da Zakopane, la Power ha pubblicato un video che la ritrae insieme al cantante, sereno e felice, accanto a quella che per anni è stata la sua compagna di vita.

Ad oggi, però, i due si confermano ottimi amici: dopo anni di battaglie sono riusciti a ristabilire un’armonia di coppia e, nonostante molti sperino in un ritorno di fiamma, pare che i due si limiteranno alla semplice reunion dal punto di vista professionale.

Romina Power e Loredana Lecciso, lotta a colpi di post social

La rivalità tra la Power e la Lecciso, però, sembra non essere destinata a placarsi e gli ultimi post di Romina sono apparsi come delle vere e proprie ‘dichiarazioni di guerra’.

Gli auguri social alla mamma di Al Bano e il video in compagnia di quest’ultimo a Zakopane potrebbero essere stati la risposta alla foto natalizia della Lecciso.

La ex compagna di Al Bano, infatti, ha trascorso il 25 dicembre col cantante e i due figli, Jasmine e Bido, e ha condiviso su Instagram uno scatto familiare.

Pare proprio, dunque, che Romina Power non abbia gradito e abbia sferrato, così, due colpi per ‘mettere al tappeto la nemica’.

