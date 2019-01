Fabrizio Corona e Andrea Iannone insieme a Capodanno: l’incontro tra gli ex di Belén

View this post on Instagram

Il settimanale “Spy”, in edicola da venerdì 4 gennaio, racconta in esclusiva il Capodanno di Belen Rodriguez, Fabrizio Corona e Andrea Iannone. Mentre la showgirl argentina per la prima volta ha deciso di partire da sola per le vacanze per andare a ritrovare le sue origini in Argentina, i suoi ex Fabrizio Corona e Andrea Iannone si sono incontrati, intorno alle due del mattino di Capodanno, al ristorante "La Bullona" come dimostra questo video esclusivo di Spy. Il pilota, quasi irriconoscibile con barba lunga, occhiaie, cappellino e giubbino, ha spiegato a Spy di aver subito un intervento alla mascella: "Mi hanno operato. Un Natale non bello". Fabrizio Corona si è fermato a fare gli auguri a Iannone e i due hanno chiacchierato a lungo. #BelenRodriguez #FabrizioCorona #AndreaIannone