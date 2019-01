Elisabetta Gregoraci in lacrime per la madre scomparsa: ‘Era la mia migliore amica’

Ospite di Vieni da me, Elisabetta Gregoraci ha raccontato a Caterina Balivo la grande sofferenza per la morte della madre, venuta a mancare pochi giorni prima del matrimonio della sorella minore.



I ricordi del rapporto con la mamma hanno commosso Elisabetta Gregoraci che, davanti alle telecamere di Rai 1, non è riuscita a trattenere le lacrime. La showgirl, ex moglie di Flavio Briatore, ha definito la madre la ‘sua migliore amica’ e l’ha descritta come una donna elegante, che indossava sempre una camicia bianca e un filo di perle. La malattia, purtroppo, l’ha strappata prematuramente alle braccia della sua famiglia e, da quel momento, per la Gregoraci e i suoi cari, sono cambiate tantissime cose.

Leggi anche: Elisabetta Gregoraci a Verissimo: ‘La mia famiglia sterminata dal cancro’

Elisabetta Gregoraci: ‘Mia madre la donna più importante’

La mamma di Elisabetta Gregoraci è mancata troppo giovane a causa di un tumore ma, nonostante la malattia, è stata una donna con il sorriso dipinto sulle labbra.

‘Era una donna meravigliosa, la mia migliore amica’ – ha detto la showgirl a Caterina Balivo.

‘Sempre positiva, nonostante la malattia’ – ha continuato a ricordare, descrivendola come una donna sempre molto elegante

‘È la donna più importante della mia vita’ – ha spiegato la Gregoraci commossa, ammettendo di aver sofferto molto quando la madre è morta.

‘Ho sofferto tanto, forse mia sorella minore di più’ – ha svelato – ‘Marzia si doveva sposare il 15 luglio e mia madre è morta il 29 giugno. Qualche anno prima della sua scomparsa era stata al mio matrimonio ed era molto felice per me’.

Leggi anche: Elisabetta Gregoraci: ‘Io e Flavio Briatore restiamo una famiglia, anche se siamo separati’

Elisabetta Gregoraci mamma: ‘Un secondo figlio? Forse’

Dispiaciuta perché sua madre non è riuscita a conoscere il figlio Nathan Falco, Elisabetta Gregoraci ha ammesso di essere, a sua volta, una mamma particolarmente apprensiva.

‘Mio figlio è un maschietto, non sta mai fermo. Gli faccio mettere le ginocchiere per sicurezza’ – ha detto, parlando per la prima volta della possibilità di avere un altro figlio.

‘A me piacciono molto i bambini. Nathan, però, fino a poco tempo fa mi diceva che voleva restare figlio unico’ – ha detto.

‘Da quando è nata la seconda cuginetta ha cambiato idea. Quindi vedremo, mi piacerebbe diventare di nuovo mamma’ – ha concluso la Gregoraci, oggi legata all’imprenditore Francesco Bettuzzi.

Leggi anche: Elisabetta Gregoraci con il nuovo compagno Francesco Bettuzzi a New York