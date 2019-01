Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si lasciano due mesi dopo la nascita del figlio?

Altro che nozze imminenti, dal Principato di Monaco giungono rumors per nulla rassicuranti sul futuro di Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, che sarebbero sul punto di lasciarsi a poco più di due mesi dalla nascita del loro figlio Balthazar. Precisiamo però che non si tratta di notizie ufficiali ma, per il momento, di semplici indiscrezioni. Il problema è che spesso le voci che riguardano casa Grimaldi si rivelano autentiche…

La bomba l’ha lanciata il quotidiano spagnolo Hola!, sempre informato sulle vicende gossippare dei principi monegaschi, secondo cui Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, figlio della celebre attrice Carole Bouquet, avrebbero già smesso di fare coppia fissa, confermando i rumors delle ultime settimane.

Leggi anche: Charlotte Casiraghi mamma bis, è nato un altro maschietto

Decisivi i continui rinvii delle nozze

Eh già, perché nonostante il lieto evento dello scorso 23 ottobre, quando è nato il piccolo Balthazar, era da tempo che giravano fosche voci sulla stabilità della coppia, soprattutto alla luce dei continui rinvii della data delle nozze. Charlotte e Dimitri, infatti, si sarebbero dovuti sposare nell’estate 2018, ma poi avevano rimandato, ufficialmente per permettere alla rampolla di portare a termine la gravidanza senza eccessivo stress.

Leggi anche: Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, matrimonio in gran segreto?

La seconda data utile per il matrimonio era così diventata il periodo di Natale, trascorso invano, poi si era parlato della primavera del 2019, ma anche in questo caso niente. E se le indiscrezioni delle ultime ore saranno confermate, queste nozze non si faranno ‘né domani né mai’.

Leggi anche: Charlotte Casiraghi e Gad Elmaleh in crisi? Terremoto mediatico a Monaco

Charlotte Casitaghi inquieta in amore come tutte le donne di casa Grimaldi

Vedremo l’evolversi degli eventi, certo che sulle questioni sentimentali la 32enne Charlotte Casiraghi, figlia del compianto Stefano e di Caroline di Monaco, sembrerebbe aver ereditato l’irrequietezza della mamma e soprattutto dell’ancor più volubile zia Stephanie, protagoniste in passato di notevoli exploit in materia di cronaca rosa. Prima di conoscere Dimitri Rassam, Charlotte aveva infatti avuto un altro figlio dall’attore franco-marocchino Gad Elmaleh, con cui è stata dal 2011 al 2015, e frequentato altri uomini tra cui il regista italiano Lamberto Sanfelice.

Chi sarà il prossimo?