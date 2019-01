Beyoncé e Jay-Z, l’appello: ‘Diventate vegani, dobbiamo farlo tutti’

Beyoncé e Jay-Z vogliono un mondo vegano. I due cantanti si appellano ai fan e alla popolazione affinché tutti adottino questa dieta e stile di vita per combattere l’effetto serra. Mancanza di buoni propositi per il nuovo anno? Beyoncé e Jay-Z ve ne suggeriscono almeno uno.

L’appello che le due pop-star lanciano ha dunque una motivazione molto valida che riguarda l’ambiente. A riportare la notizia è ‘The Indipendent’. Beyoncé e Jay-Z hanno scritto la prefazione al libro del personal trainer e nutrizionista della cantante: Marco Borges e sensibilizzato i lettori sul tema.

Beyoncé e Jay-Z, l’appello a diventare vegani

L’ex leader delle Destiny’s Child e Jay-Z hanno abbracciato il veganesimo e hanno chiesto ai fan, ma anche a chi non li segue direttamente di abbracciare il loro esempio.

Adottare la dieta vegana, secondo le due pop-star è una vera e propria missione e se tutta la popolazione decidesse di farlo si otterrebbe un impatto positivo per l’ambiente e dunque per il mondo intero. Questo, in parole povere, è ciò che chiedono i due cantanti.

‘Tutti abbiamo la responsabilità della nostra salute e della salute del pianeta’, così Jay-Z e Beyoncé incoraggiano i fan ad adottare un approccio vegano.

Sposati dal 2008 i due artisti formano una delle coppie più influenti al mondo ed è anche per questo che Beyoncé e Jay-Z hanno deciso di mettere la popolarità al servizio di una onorevole causa. Le due pop-star provano a sensibilizzare i follower e l’intero mondo su un tema delicato e importante promuovendo i benefici che una dieta vegana potrebbe avere non solo sul benessere mentale e fisico delle persone, ma anche sul pianeta.

L’invito è di adottare il veganesimo per il mese di gennaio, una sorta di test. ‘Per noi è diventata una missione condividere questo stile di vita con quante più persone possibili’, scrivono Beyoncé e Jay-Z.

Diventare vegani per le due pop-star è un vero e proprio impegno morale, una missione di importanza globale. L’invito dunque è rivolto non solo ai fan, ma a chiunque.

‘Non potete neanche immaginare il grande impatto positivo che potrete dare al mondo diventando vegani: dobbiamo farlo tutti, per la salute nostra e del nostro pianeta. Se tutti diventassero vegani, sarebbe possibile risolvere immediatamente e per sempre il problema dell’effetto serra. Affrontiamo questa sfida tutti insieme. Diffondiamo la verità. Facciamo di questa missione un movimento’, si legge in conclusione.