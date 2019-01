Asia Argento chiude il profilo Twitter: ‘Troppe cattiverie sul mio conto’

Asia Argento ha voglia di iniziare il nuovo anno con ‘il piede giusto’ e per farlo ha deciso di chiudere il suo account Twitter. L’attrice è stanca di leggere i commenti e i messaggi degli hater e così ha comunicato, tramite la sua fanpage, che non sarà più presente sulla piattaforma social.

Asia Argento ha rinunciato a Twitter, ma per ora è ancora presente su Instagram. Dall’ottobre del 2017 l’attrice è stata molto bersagliata: prima per il caso Weinstein, poi per lo scandalo Bennett. Anche il suo breve flirt con Fabrizio Corona ha acceso l’attenzione degli utenti e l’Argento è stata attaccata su Twitter. Anche la mamma dell’artista non le ha risparmiato qualche frecciata tramite cinguettii.

Asia Argento lascia Twitter

Asia Argento ha chiuso la sua pagina Twitter e lo ha comunicato attraverso la fanpage autorizzata. ‘Vi ringrazio per l’affetto dimostrato, ma le cattiverie sul mio conto continuano ad essere tante e troppe, a tal punto da non farmi più vivere serenamente, da qui la decisione di chiudere il mio profilo Twitter’, si legge sulla pagina social.

Comunicazione Ufficiale "Vi ringraziao per l'affetto dimostrato, ma le cattiverie sul mio conto continuano ad essere tante e troppe, a tal punto da non farmi più vivere serenamente, da qui la decisione di chiudere il mio profilo Twitter" Via @AsiaArgento ❤️#AsiaArgento — AsiaArgentoFanPage (@FanPage_AA_) January 2, 2019

Dell’account ufficiale dell’attrice non vi è più alcuna traccia. ‘Voglio iniziare l’anno con il piede giusto e la mente libera’, ha scritto ancora l’artista.

L’Argento ha così deciso di salutare i fan e chi le ha mostrato affetto in tutti questi anni su Twitter, l’attrice vuole liberarsi dei commenti cattivi e delle opinioni taglienti degli utenti via web.

Il 2018 non è stato un anno semplice per l’Argento: dallo scandalo molestie, al suicidio del compagno lo chef Anthony Bourdain fino alle accuse di molestie da parte dell’attore Jimmy Bennett che le è costata l’espulsione da giudice di X Factor. L’attrice ha deciso di mettersi alle spalle le opinioni e i commenti negativi, almeno su Twitter.