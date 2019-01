Simona Ventura e Giovanni Terzi: nuovo amore dopo l’addio a Gerò Carraro?

Le cronache di gossip segnalano una possibile nuova coppia, quella formata da Simona Ventura e Giovanni Terzi, giornalista, scrittore e volto noto della TV. Sembrerebbe quindi che Super Simo ci abbia messo davvero poco ad ‘archiviare’ l’ex compagno Gerò Carraro per tuffarsi in una nuova storia sentimentale, anche se prima di gridare all’amore ritrovato bisognerà attendere ulteriori conferme.

Allo stato attuale, infatti, non ci sono testimonianze dirette (immagini o quant’altro) della possibile liaison tra Simona Ventura e Giovanni Terzi, ma solo un’indiscrezione lanciata dal sito Dagospia, secondo cui la nuova coppia sarebbe nata da poche settimane e per il momento avrebbe deciso di non uscire ancora allo scoperto, mantenendo un profilo basso.

Chi è Giovanni Terzi?

Ma chi è Giovanni Terzi, aspirante fidanzato di Simona Ventura? Milanese di 54 anni, giornalista, scrittore e architetto, scrive per il settimanale Panorama e per il quotidiano Il Giornale, dirige il magazine Il Giornale Off e si vede spesso in TV nei talk show di politica e attualità. Recentemente ha pubblicato il libro ‘Eroi quotidiani. Storie eccezionali di gente comune’. È figlio del compianto Antonio Terzi, ex direttore di Novella 2000, Gente e La Domenica del Corriere, poi vicedirettore del Corriere della Sera. Papà di Ludovico, in passato è stato legato sentimentalmente all’attrice Dalila Di Lazzaro. Dal 2006 al 2011 ha avuto pure un’esperienza politica come assessore alle attività produttive, politiche del lavoro e occupazione del Comune di Milano sotto la giunta Moratti. Che dire, sicuramente un uomo dai tanti interessi.

Simona Ventura ha atteso il 2019 con Bettarini e i suoi tre figli

Vedremo se quella sul nuovo amore di Simona Ventura si rivelerà un’indiscrezione bomba o un fuoco di paglia destinato a spegnersi ‘perché il fatto non sussiste’. Per il momento l’unica cosa che sappiamo con certezza, sbirciando sui rispettivi profili social, è che i due non hanno trascorso il Capodanno insieme, dato che la conduttrice ha postato numerose foto da Sharm el-Sheik in compagnia dell’ex marito Stefano Bettarini (che era accompagnato dall’attuale compagna Nicoletta Larini) e dei figli Niccolò, Giacomo e Caterina, la bambina che ha preso in affido alcuni anni fa.

Insomma, se tra Terzi e la Ventura c’è davvero una storia è ancora tutta in divenire…