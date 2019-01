Il calciatore belga Radja Nainggolan lascia la moglie Claudia per un’altra donna? Acquistato la scorsa estate dall’Inter, il Ninja ha fin qui offerto un rendimento inferiore alle attese, a causa di numerosi problemi fisici ma anche, si dice, di una vita fuori dal campo non sempre irreprensibile. Lo scorso 26 dicembre Nainggolan è stato addirittura escluso dalla partita contro il Napoli per motivi disciplinari e adesso, a completare una situazione di per sé complicata, si sarebbero aggiunte questioni familiari a quanto pare molto serie.

Secondo il settimanale Oggi, infatti, Radja Nainggolan sarebbe in crisi con la moglie Claudia Lai per colpa di una ‘bella ragazza dagli occhi blu, cassiera di un ristorante alla moda’ che gli avrebbe fatto perdere la testa, mettendo a rischio il suo matrimonio.

‘Per Ginevra il calciatore sta per lasciare la moglie Claudia’

‘Il vero motivo della crisi di Nainggolan si chiama Ginevra, una ragazza che fa la cassiera in un ristorante nel centro di Milano’, ha scritto su Oggi il giornalista Alberto Dandolo, grande esperto di vicende di gossip, ‘E per lei il calciatore sta per lasciare la moglie Claudia. Il locale in cui lavora Ginevra si chiama ORO ed è in Porta Volta. I due si incontrano in una casa alla periferia sud di Milano di proprietà di una amica di lei’.

Insomma, non solo rumors e illazioni ma perfino i dettagli sulla presunta ‘alcova’ dei loro incontri…

Per il momento non siamo in grado di confermare se queste voci siano vere, segnaliamo soltanto che né il Ninja né la moglie, di solito molto attiva sui social, hanno commentato la notizia. Ma qualcosa ci dice che lo faranno a breve…

Radja Nainggolan e la moglie Claudia Lai sono sposati dal 2011 e hanno due figlie

Radja Nainggolan e la moglie Claudia Lai, cagliaritana, sono sposati dal 2011 e hanno due figlie, Aysha e Mailey (lui ha altre due bambine, Alisa e Ilana, frutto della precedente relazione con l’ex compagna Evy). Il loro matrimonio ha conosciuto alti e bassi ma negli ultimi tempi sembrava essersi rinsaldato, tanto che non più di venti giorni fa, alla festa di Natale dell’Inter, erano apparsi affiatatissimi.

Visualizza questo post su Instagram #inter #christmas #magic #🎄#🎅🏻 Un post condiviso da ✨✨ℂℒᎯUⅅℐᎯ✨✨ NAINGGOLAN (@claudia_lai_nainggolan) in data: Dic 19, 2018 at 10:51 PST

Ora però dovranno vedersela con questi pesanti rumors circa la presunta scappatella di Radja con la bella Ginevra. Evento che fra l’altro lo stesso calciatore aveva in qualche modo predetto in un’intervista rilasciata a inizio estate: ‘Le donne mi fanno delle avance e a volte è difficile rifiutare. Lo so che sono sposato e non sto dicendo di essere un angelo. L’unica cosa importante è che niente deve uscire fuori’.

Eh, ma stavolta forse è uscita…