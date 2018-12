Temptation Island, Selvaggia Roma importunata e il fidanzato finisce al pronto soccorso

Selvaggia Roma e il fidanzato Luca Muccichini sono rimasti coinvolti in un evento spiacevole. Il ragazzo è finito al pronto soccorso dopo aver difeso la compagna in una discoteca. La Roma è stata infatti importunata in un locale e Muccichini è intervenuto, ma è stato pesantemente picchiato.

L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha pubblicato alcune storie instagram dall’ospedale e raccontato quanto accaduto a lei e al fidanzato Luca Muccichini. Non è un periodo facile per Selvaggia Roma, la ragazza è stata insultata dopo l’annuncio dell’ex fidanzato Francesco Chiofalo che ha raccontato di avere un tumore al cervello. La modella e speaker è stata accusata di non aver mostrato abbastanza vicinanza nei confronti dell’ex compagno con cui ha condiviso l’esperienza di Temptation island.

Selvaggia Roma importunata, il ragazzo finisce al pronto soccorso

Durante la notte tra il 28 e il 29 dicembre il fidanzato Luca Muccichini è stato coinvolto in una lite. Il ragazzo è intervenuto per difendere Selvaggia Roma importunata all’interno di un locale.

L’ex protagonista di Temptation Island ha raccontato lo spiacevole episodio su Instagram. ‘Ragazzi, mi trovo qui al pronto soccorso, purtroppo c’è stata una lite in una discoteca. Mi hanno importunato, quindi Luca si è messo in mezzo e adesso sto aspettando il referto dei medici e quello che dicono su di lui. Sto in attesa già da due ore e mezza e sto aspettando notizie di Luca’, ha detto la Roma in un video.

La modella e speaker ha raccontato nei minimi dettagli quanto accaduto nel locale: ‘Ricordo bene: erano tipo in sette, otto e ovviamente noi eravamo in due. Lui ha fatto di tutto pur di difendermi ma ovviamente ce le ha prese di santa ragione perché, insomma, in 7 contro 1… All’uscita di questo locale, queste persone erano ubriache, molto ubriache… Potete immaginare… Sta parecchio male… Adesso, sto un po’ così, sto un po’ agitata’.

Per fortuna le condizioni di Luca Muccichini non sembrano essere gravi. La Roma ha condiviso un ultimo video ed è apparsa molto più rilassata. ‘Tra un po’ Luca uscirà. Sono contenta. Vi farò sapere le sue condizioni domani’, ha concluso Selvaggia Roma in un ultimo filmato. Nel video l’ex protagonista di Temptation Island è all’esterno dell’ospedale in attesa del fidanzato.