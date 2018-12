Meghan Markle, la rivelazione del padre: ‘Al suo primo matrimonio regalava marijuana’

Nuovo scandalo a corte? Dal passato di Meghan Markle arriva un dettaglio scomodo ed è proprio il padre Thomas a rivelarlo. Ormai è assodato che tra l’ex protagonista di Suits e il papà i rapporti non sono idilliaci e il futuro nonno non perde occasione per mettere in cattiva luce la figlia.

Thomas Markle ha infatti fornito nuovi particolari sul primo matrimonio della figlia Meghan. Nel 2011 l’ormai ex attrice convolò a nozze con il produttore Trevor Engelson. Il matrimonio fu celebrato in Giamaica e la cerimonia fu giusto un pelo diversa dalla cerimonia che abbiamo visto in mondovisione lo scorso 19 maggio e che ha consacrato il Principe Harry e Meghan Markle marito e moglie. Stando a quanto raccontato da papà Thomas la figlia avrebbe distribuito marijuana durante il suo primo matrimonio.

Meghan Markle e la rivelazione choc del papà

Le nozze con il produttore Trevor Engelson si sono svolte in Giamaica nel 2011, il rito è durato pochi minuti e gli ospiti hanno goduto di grandi festeggiamenti.

Gli invitati alle prime nozze di Meghan Markle hanno bevuto e ballato come in tutti i matrimoni e durante la festa, la sposa avrebbe distribuito delle bomboniere davvero particolari: l’ex attrice avrebbe regalato agli invitati delle piccole dosi di marijuana o almeno è ciò che racconta papà Thomas al The Sun.

‘Meghan aveva pianificato tutto nei minimi dettagli’, ha ricordato Thomas Markle. Come ogni sposina dunque, Meghan aveva organizzato il suo matrimonio con Engelson e pensato anche a come intrattenere gli ospiti.

Stando ai racconti del padre, l’attuale moglie del principe Harry avrebbe distribuito marijuana ai suoi invitati. ‘È illegale, ma non è un grosso problema in Giamaica, è quasi una consuetudine laggiù. Non fumo erba e per quanto ne sappia, nemmeno lei’, ha dichiarato Thomas Markle.

Non è la prima volta che il padre di Meghan Markle rilascia interviste sulla figlia raccontando dettagli che potrebbero creare piccoli shock nella famiglia britannica. La Duchessa di Sussex diventerà mamma per la prima volta in primavera e dopo queste dichiarazioni, nonno Thomas potrebbe essersi giocato l’invito al battesimo del nipote.

Il padre della Markle ha anche dichiarato di scrivere ogni giorno alla figlia con la speranza di riallacciare i rapporti, il 74enne ha anche fatto appello a sua Maestà affinché lo aiuti a recuperare il legame con Meghan. Fonti di palazzo raccontano di una Regina esausta dalle continue esternazioni di Thomas Markle. Certo, queste interviste non aiutano.