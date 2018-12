Giulia Salemi e Francesco Monte, mamma Fariba Tehrani: ‘Non vedo mia figlia da un mese’

Fariba Tehrani non vede la figlia Giulia Salemi da un mese. Da quando la showgirl ha abbandonato la casa del Grande Fratello vip 3 non ha avuto più alcun contatto con la mamma e la Tehrani punta il dito contro Francesco Monte colpevole di aver allontanato Giulia dalla sua amata genitrice.

L’uscita di Giulia Salemi dal Grande Fratello Vip 3 è stata in parte favorita dal comportamento di mamma Fariba. La showgirl è andata al televoto immediato per aver parlato in persiano con la madre e ottenuto informazioni dall’esterno mentre era nella casa più spiata d’Italia. Chiusa l’esperienza nel reality show, la Salemi si è concentrata sulla love story con Francesco Monte e ha interrotto i legami con la mamma.

Fariba Tehrani contro Francesco Monte: ‘Sta allontanando Giulia da me’

Fariba Terhani ha così scritto una lettera al settimanale Di Più con la speranza di riallacciare i rapporti con la figlia Giulia. ‘Ormai è un mese che sei uscita dalla Casa e da me, che sono la tua mamma, non ti sei ancora fatta vedere. Hai chiesto di vedere tante persone, amici, conoscenti, ma di me non hai chiesto nulla a nessuno’, scrive la Terhani.

L’ex concorrente di Pechino Express vorrebbe ritrovare la complicità di un tempo con la figlia. Uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 3, Giulia Salemi era stata molto dura e aveva affermato di non voler sapere più nulla della mamma.

‘Questa è la terza lettera che ti scrivo. La prima te l’ho scritta quando eri al Grande Fratello, ma non te l’hanno fatta pervenire. La seconda l’ho lasciata nella tua abitazione, sperando che finisse sotto i tuoi occhi, invece la signora delle pulizie mi ha detto che non l’hai degnata di uno sguardo. A questo punto, per entrare in contatto con te, ho deciso di scriverti attraverso Dipiù perché, ne sono certa, quello che ho da dirti almeno qui avrai modo di leggerlo’, continua ancora Fariba.

La 56enne è convinta del fatto che a inasprire i rapporti con la sua bambina sia la relazione tra la figlia e Francesco Monte, love story iniziata proprio nella casa più spiata d’Italia.

La Terhani ha così deciso di lanciare un appello alla figlia Giulia: ‘La verità è una sola. il ragazzo che in questo momento hai al tuo fianco ti sta spingendo ad allontanarti da me. Stai attenta Giulia, chi ti vuole davvero bene dovrebbe aiutarti a ricostruire il rapporto con tua mamma, non a separarti da lei. Presto capirai che tipo di ragazzo è quello che pensi di amare’. Fariba ha così invitato la figlia ad aprire gli occhi su Francesco Monte. Giulia risponderà alla lettera della mamma?