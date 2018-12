Avanti un Altro, lutto nel programma di Paolo Bonolis: morto il valletto Michele Volpe

Nella notte tra il 27 e il 28 dicembre è morto Michele Volpe anche conosciuto come Michelone. L’uomo che aveva da poco compiuto 47 anni, aveva partecipato di recente al programma ‘Avanti un altro’ come valletto speciale. A ritrovare il corpo senza vita di Michele è stata la mamma.

Volpe è morto durante la notte accanto al figlio Manuel. Il valletto di ‘Avanti un altro’ soffriva di crisi respiratorie a causa dell’eccessivo peso. Michele era arrivato a circa 200 kg e da allora le sue condizioni di salute erano peggiorate. I funerali del 47enne verranno celebrati oggi nella chiesa di Sant’Antonio di Padova a Terni.

Morto Michele Volpe, valletto di Avanti un altro

A dare la notizia della scomparsa di Michele Volpe è stato il sito Terni in rete. L’uomo è stato trovato morto nel suo letto. Michele divideva la casa con la mamma e con il figlio Manuel.

Volpe aveva iniziato a prendere peso dopo un brutto incidente stradale che gli aveva procurato gravi problemi a un piede, prima di quel terribile episodio l’uomo era un fedele frequentatore di palestre. Avendo difficoltà a svolgere attività fisica e ad allenarsi assiduamente il suo peso era aumentato notevolmente fino a causargli crisi respiratorie.

Corporatura importante e codino, Michele Volpe avevano contribuito a rendere Michele Volpe una piccola star del mondo della tv. Prima di approdare ad ‘Avanti un altro’ come valletto speciale per una sera, il 47enne aveva recitato in alcune fiction.

Michelone aveva infatti provato a intraprendere la carriera di attore e preso parte ad alcune serie per il piccolo schermo tra cui: ‘Distretto di polizia’ e ‘Codice rosso’. La stazza importante però gli aveva provocato non poche conseguenze dal punto di vista della salute.

Michele Volpe era rimasto impresso nella mente di molti dei telespettatori del quiz show di Canale 5. Unanime il cordoglio in rete, molti gli utenti che sul web hanno reso omaggio al 47enne dopo che si è diffusa la notizia della sua scomparsa.

La sua apparizione più recente e anche quella più nota è stata proprio nel pre-serale condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.