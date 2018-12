Walter Nudo a Francesco Facchinetti: ‘Mi ha dato del demente? Non lo vedo da anni’

Spettacolare ed educatissima risposta di Walter Nudo a Francesco Facchinetti, che appena 24 ore prima gli aveva dato del ‘demente’ durante una conversazione con la moglie Wilma. L’audio con l’epiteto era finito per sbaglio in una storia su Instagram della signora Facchinetti diventando di dominio pubblico, e così molti si erano chiesti come mai l’ex Dj Francesco avesse etichettato in quel modo il fresco vincitore del Grande Fratello Vip 3 (la frase esatta è stata ‘Quel demente di Walter Nudo ha cercato di…’, poi l’audio si interrompe).

Onestamente a distanza di un giorno dall’accaduto nessuno sa perché Francesco Facchinetti abbia dato del ‘demente’ a Walter Nudo, e soprattutto non lo sa neppure il diretto interessato, che, sempre attraverso Instagram, ha parlato della vicenda ai suoi 176 mila follower, spiegando con estremo garbo di non aver nessun ‘conto in sospeso’ con il figlio dei Pooh.

‘Sono a Capri’, ha detto Nudo, ‘E questa mattina mi sono svegliato con la chiamata di un mio collaboratore che mi ha informato dell’accaduto. ‘Guarda, c’è stato Francesco Facchinetti che ha detto che sei un demente in un video che la moglie ha pubblicato per sbaglio’.

Walter Nudo: ‘Quando ho conosciuto Francesco c’era stato un bel feeling’

Saputa la notizia, Walter Nudo ha cercato di trovare la ragione di così tanta ‘gentilezza’ da parte di Facchinetti Jr. ‘Io Francesco l’ho incontrato tanti anni fa, poco prima che partecipasse al Festival di Sanremo con suo padre (era il 2007, ndr). Eravamo in un locale e ci siamo conosciuti, abbiamo parlato, lui mi disse la novità su Sanremo e io gli risposi che ero contento per lui e che sarebbe stata una bella esperienza. Mi è sembrato che ci fosse un bel feeling in quel momento’.

‘Non so cosa possa aver fatto per meritarmi il ‘demente’

E poi? E poi niente, perché i rapporti tra Walter Nudo e Francesco Facchinetti si sono praticamente interrotti lì, più di undici anni fa: ‘Da quel momento io non l’ho più visto’, ha confermato l’ex modello, ‘Ora io non so cosa possa aver fatto per meritarmi il ‘demente’. In ogni caso ho stima per Francesco, lui è un ragazzo molto intelligente e innovativo. Niente, gli auguro comunque buon Natale’.

Che dire, anche stavolta Walter Nudo ha confermato le sue qualità morali che hanno convinto il pubblico a votarlo vincitore del GF Vip 3.