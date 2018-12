Stefano De Martino fidanzato con la modella Chiara Scelsi?

Stefano De Martino è fidanzato con la modella Chiara Scelsi? Nulla di certo a riguardo, anche perché dopo la separazione con Belén all’ex ballerino di Amici sono state attribuite numerosissime liaison, quasi tutte false, ma i due sono stati intercettati per le vie di Milano, prima a piedi e poi in macchina, facendo venire il dubbio che si stiano frequentando.

Bisogna però dire che nelle immagini pubblicate dal settimanale Chi, Stefano De Martino e Chiara Scelsi non si lasciano andare a pubbliche effusioni, ma passeggiano e sorridono come due buoni amici. È quindi troppo presto per definirli una coppia fatta e finita, ma non si può neppure escludere. Vedremo lo sviluppo degli eventi…

Chi è Chiara Scelsi?

Ma chi è questa Chiara Scelsi, possibile nuova fidanzata di Stefano De Martino? 22 anni, nata a Sesto San Giovanni da papà italiano e mamma brasiliana, è stata scoperta tre anni fa dallo stilista Karl Lagerfeld che l’ha fatta sfilare con le sue creazioni. Oggi lavora principalmente per Dolce & Gabbana, ma pare sia contesa da molti alti brand di lusso. Somigliantissima all’ex modella tunisina Afef, a differenza della maggior parte delle sue colleghe Chiara Scelsi non è particolarmente alta, dato che misura ‘soltanto’ 169 cm. In un’intervista dello scorso settembre aveva dichiarato di essere fidanzata con un ragazzo italiano, ma nel frattempo le cose potrebbero essere cambiate.

Per non saper né leggere e né scrivere abbiamo sbirciato sui social sia di Stefano che di Chiara per trovare qualche indizio del loro legame, ma la ricerca non ha prodotto risultati. Quindi o non c’è nulla o non vogliono apparire insieme, almeno per il momento.

Stefano De Martino: dopo Belén tante ragazze ma nessuna fidanzata

Del resto sappiamo come Stefano De Martino sia piuttosto riservato sulla sua vita privata, ovviamente nei limiti del possibile, soprattutto per proteggere la serenità di suo figlio Santiago. Ciò non ha impedito che negli ultimi gli fossero attribuite storie con ‘la qualunque’, da Katy Saunders a Elena D’Amario, da Dayane Mello alla cantante Elodie, da Giorgia Gabriele a Gilda Ambrosio. Tutte archiviate come ‘semplici amicizie’.

Quindi se Stefano De Martino è fidanzato davvero con Chiara Scelsi lo scopriremo solo vivendo.