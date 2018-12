Amadeus: ‘Sono geloso di mia moglie Giovanna… e non mi dispiace’

Avevamo già letto in passato della proverbiale gelosia di Amadeus nei confronti della bella moglie Giovanna Civitillo, e il conduttore dei Soliti Ignoti in una nuova intervista non ha cambiato posizione riaffermando il suo diritto a essere geloso. Cosa che tra l’altro neppure gli dispiace, visto che a suo parere è proprio la gelosia a ‘scaldare’ il suo amore per Giovanna (e dato che i due stanno insieme da ormai 15 anni, bisogna ammettere che la ricetta funziona).

‘Sì, questo mio problemino con la gelosia lo conoscono tutti’, ha spiegato Amadeus al settimanale Oggi, ‘Pensate che i primi anni facevo a Giovanna delle improvvisate negli studi TV in cui lavorava, e solo quando tutti hanno capito che eravamo fidanzati mi sono calmato. Ma la sottile paura di perderla resta sempre. Comunque non mi dispiace essere geloso, scalda il nostro rapporto’.

‘Giovanna mi è stata vicina anche nei momenti difficili’

Rapporto che si è consolidato negli anni non solo con la nascita del figlio Josè Alberto, che sta per compiere 10 anni, e con il matrimonio celebrato il 12 luglio 2009, ma anche, se non soprattutto, per alcune ‘dimostrazioni d’amore’ che Giovanna ha dato nei (rari) momenti di difficoltà delle vita e della carriera di Amadeus:

‘Nei tre anni che sono stato lontano dalla TV, tre anni durissimi perché sono passato dal successo di L’Eredità al nulla, lei mi è stata vicina con lo stesso amore e ottimismo di quando ero ‘l’uomo di successo’. Sono cose che non si dimenticano’.

‘Per amore ha rinunciato a programmi importanti, anche Domenica In’

Inoltre Giovanna Civitillo ha sacrificato la sua stessa carriera di ballerina e showgirl per amore del conduttore veronese: ‘Credo che nessun’altra donna avrebbe fatto per me, per amore, quello che ha fatto lei’, ha ammesso Amadeus, ‘Giovanna mi ha dedicato la vita. Quando faceva la ballerina le offrirono di partecipare a diversi programmi, anche Domenica In, e lei disse ‘no’ perché non se la sentiva di lasciare per troppi giorni me e i bambini (Amadeus ha un’altra figlia, Alice, oggi 21enne, nata dal suo primo matrimonio con Marisa Di Martino, ndr)’.

Ma tutto sommato crediamo che ne sia valsa la pena.