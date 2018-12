Miley Cyrus e Liam Hemsworth, matrimonio a sorpresa: la cantante pubblica le foto dell’evento

Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono sposati. La cantante ha ufficializzato il matrimonio pubblicando alcuni scatti e video del lieto evento su Instagram. Non ci sono più dubbi, l’attore australiano è convolato a nozze con l’interprete di Hannah Montana dopo anni e anni di tira e molla.

Si erano lasciati, ma qualche anno fa si sono ritrovati e così Miley Cyrus e Liam Hemsworth hanno deciso di consolidare il legame con il matrimonio. I due artisti si sono sposati in gran segreto lo scorso 23 dicembre, dopo 10 anni, tra alti e bassi, di vita insieme.

Il matrimonio di Miley Cyrus e Liam Hemsworth

Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono conosciuti nel 2009, sul set del film ‘The Last Song’, pellicola tratta da un romanzo di Nicholas Sparks. Fidanzati nel 2012, la love story non ha avuto lunga durata. I due attori, infatti si sono poi lasciati nel 2013. L’amore l’uno per l’altra non li ha abbandonati e la Cyrus e Hemsworth si sono ritrovati.

Nel 2015 li abbiamo rivisti insieme, dopo tre anni eccoli abbracciati: lei indossa l’abito da sposa. A congratularsi per le nozze anche lo scrittore Nicholas Sparks che in un certo senso ha fatto da Cupido. ‘Galeotto’ fu il suo libro da cui è stata tratta la pellicola che ha fatto incontrare i due attori.

A confermare le nozze è stata la stessa Miley Cyrus che su Instagram ha condiviso le foto dell’evento. L’attrice, per l’occasione ha indossato un abito di Vivienne Westwood, lui un completo e un paio di sneaker biache.

I due attori si sono giurati amore eterno la scorsa domenica, il 23 dicembre 2018. Il matrimonio si è celebrato in una tenuta della cantante a Franklin, in Tennessee. Sui social erano stati scovati alcuni indizi, ma a confermare le voci è stata la Cyrus che ha pubblicato le foto su Instagram: ’10 anni dopo’, ha scritto la cantante a conferma che nonostante tutto i due sono riusciti a coronare il sogno d’amore.

Subito dopo l’ufficializzazione delle nozze da parte dell’ex protagonista di Hannah Montana e l’attore australiano si è scatenato il gossip sulla coppia. Si rincorrono infatti le voci su una presunta gravidanza della Cyrus, stando ad alcune indiscrezioni i due attori si sarebbero sposati anche perché la cantante è in dolce attesa. Dai due novelli sposi non arriva alcun commento, unico dato certo è che il loro amore dura comunque da dieci anni.