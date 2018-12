Concerti in piazza 31 dicembre 2018: tutti i live della notte di Capodanno

La fine dell’anno si avvicina ed è quindi giunto il momento di ricordare i maggiori concerti in piazza del 31 dicembre 2018, per festeggiare Capodanno cantando e ballando sotto le stelle (sperando nella clemenza del tempo). Come accade ormai da molti anni, i concerti di Capodanno in piazza rappresentano una validissima ed economica alternativa ai classici veglioni nei locali, e richiamano decine di migliaia di persone in ogni angolo d’Italia. Vediamo perciò quali sono gli spettacoli da non perdere assolutissimamente.

Capodanno in piazza a Milano

I milanesi saluteranno l’arrivo del 2019 in Piazza Duomo con il concerto di Francesco Gabbani. Lo show gratuito inizierà alle 20 e Gabbani salirà sul palco all’incirca alle 22. Per motivi di sicurezza saranno ammesse in piazza ‘solo’ 20 mila persone.

Capodanno in piazza a Roma

La serata al Circo Massimo di Roma per festeggiare il Capodanno 2019 avrà inizio a partire dalle ore 21:00 del 31 dicembre e vedrà alternarsi sul palco i Kitonb, la Piccola Orchestra di Tor Pignattara, Vinicio Capossela e Achille Lauro, più il VJ set con Nicola Teknick Perilli, Davide Bertòn e Gianluca Olivieri.

Capodanno in piazza a Bari

Pirotecnico capodanno in Piazza Prefettura a Bari con lo spettacolo che sarà trasmesso in diretta TV su Canale 5 e presentato da Federica Panicucci: tra gli ospiti Luca Carboni, Ermal Meta, Annalisa, Fabrizio Moro, Fabio Rovazzi, Benji & Fede, Elodie, Riccardo Fogli & Roby Facchinetti, Gue Pequeno, Ron, Tiromancino, Elettra Lamborghini, Junior Cally e Irama. Dopo la mezzanotte dj set di Max Brigante.

Capodanno in piazza a Cagliari

Per il Capodanno 2019 a Cagliari sono stati arruolati i Subsonica per un grande concerto live in piazza Yenne, dalle ore 22:30 a fin dopo la mezzanotte.

Capodanno in piazza a Castelsardo (Sassari)

Anche in occasione del Capodanno in piazza 2019 la splendida cittadina di Castelsardo avrà il suo concerto con un grande nome della scena rock italiana: stavolta ci sarà Gianna Nannini.

Capodanno in piazza a Cosenza

I protagonisti della notte di San Silvestro a Cosenza saranno Fabri Fibra e Carmen Consoli, che a mezzanotte e dintorni faranno cantare e ballare l’affollatissima Piazza dei Bruzi.

Capodanno in piazza a Firenze

L’evento del Capodanno 2019 a Firenze sarà in piazzale Michelangelo, la maestosa terrazza affacciata sulla città: dalle 21:30 in poi canteranno Lorenzo Baglioni, Baby K, Francesco Renga, poi all’una il dj set di Radio Bruno.

Capodanno in piazza a Mantova

Tra i concerti in piazza del 31 dicembre 2018 molto atteso quello di Mantova con Lo Stato Sociale di Lodo Guenzi, dalle ore 22, e poi, dopo la mezzanotte, con i Planet Funk,

Capodanno in piazza a Matera

Al capodanno di Canale 5 a Bari risponde Rai 1 con lo spettacolo in piazza da Matera, a soli 66 km dal capoluogo pugliese! Amadeus condurrà un mega concerto in cui si esibiranno, tra gli altri, Il Volo, Malika Ayane, Red Canzian, Gianni Togni, Michele Zarrillo, Massimo Ranieri, Fausto Leali, Ivana Spagna, Alan Sorrenti, Donatella Rettore, Massimo Di Cataldo, Lisa, i Jalisse, Ice Mc, l’Orchestraccia, Edoardo Vianello e i Los Locos.

Capodanno in piazza a Napoli

Amii Stewart, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Franco Ricciardi, Andrea Sannino, Ivan Granatino e altri ancora per il concerto del 31 dicembre 2018 in piazza Plebiscito a Napoli: tanti nomi d’eccezione per attendere tutti insieme lo scoccare della mezzanotte.

Capodanno in piazza a Olbia

I nuovi idoli dei giovanissimi, e non solo, i Maneskin, saranno gli ospiti clou del Capodanno 2019 in piazza ad Olbia, precisamente al Molo Brin.

Capodanno in piazza a Pescara

A Pescara si festeggerà il 2019 in piazza con l’inconfondibile sound di J-Ax: l’ex Articolo 31 si esibirà in concerto in piazza della Rinascita, detta anche piazza Salotto.

Capodanno in piazza a Reggio Emilia

Daniele Silvestri è l’atteso protagonista del concerto di Capodanno 2019 a Reggio Emilia. A partire dalle 22:45 di lunedì 31 dicembre, in Piazza Martiri del 7 luglio, l’artista canterà live per festeggiare in musica l’arrivo del nuovo anno.

Capodanno in piazza a Rimini

La centralissima Piazzale Fellini farà da scenario al concerto di Nek per festeggiare il 2019 in piazza a Rimini. Ci sarà pure Marco ‘Rissa’ dei Thegiornalisti.

Capodanno in piazza a Salerno

Due grandi nomi per il capodanno 2019 in piazza a Salerno: il cantautore Maz Gazzè e il rapper Clementino. Appuntamento come di consueto in Piazza Amendola.

Capodanno in piazza a Sanremo

Anche Sanremo, città del Festival della canzone italiana, avrà il suo capodanno in piazza con i The Kolors: appuntamento a Pian di Nave dalle 22:30.