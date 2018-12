Carlotta Mantovan, primo Natale senza Fabrizio Frizzi: ‘Ora vivo per mia figlia’

Carlotta Mantovan ha trascorso il primo Natale senza il marito Fabrizio Frizzi, scomparso lo scorso 26 marzo dopo una breve ma fatale malattia. Una ricorrenza dolorosa che però la giornalista e conduttrice TV ha cercato di dimenticare dedicando tutta se stessa alla figlia Stella, nata 5 anni fa dal matrimonio con il compianto conduttore, agli amici e all’equitazione, sua grande passione.

‘Dedico a Stella tutto il tempo che posso’, ha detto Carlotta Mantovan a Diva e Donna, che ha fotografato la vedova Frizzi e sua figlia a passeggio per le vie di Roma in prossimità delle feste natalizie, ‘Da quando si sveglia a quando la accompagno all’asilo, fino a quando si addormenta. Da lei non mi separo mai, sono una mamma super chioccia’.

Per amore di Stella, Carlotta ha ricreato a casa l’atmosfera natalizia

E per amore della piccola Stella, Carlotta ha ricreato a casa l’atmosfera natalizia con addobbi, decorazioni e l’immancabile albero illuminato. Nonostante la poca voglia di festeggiare, la Mantovan non ha voluto giustamente negare alla figlia i sapori e i colori del vero Natale.

Carlotta Mantovan è tornata in TV grazie ad Antonella Clerici

Il primo Natale di Carlotta Mantovan senza Fabrizio Frizzi è quasi coinciso con la fine della sua nuova esperienza televisiva nel remake del varietà Portobello, in cui ha ricoperto il ruolo di capo delle centraliniste, fortemente voluta dalla Rai e in particolare da Antonella Clerici, grande amica del marito. Ora la Mantovan è ancora impegnata nella rubrica Tutta Salute su Rai 3.

Quello di tornare al lavoro è un buon modo per ricominciare a vivere: la giovane giornalista e conduttrice, che qualche mese fa aveva rivelato di non vivere un buon momento, ha tutto il diritto di riprendere la sua vita. Per se stessa e per sua figlia Stella. E poi anche il suo Fabrizio avrebbe voluto così.