Al Bano: a Natale con Loredana Lecciso ma dopo vola da Romina Power

Tutti a chiedersi che cosa avrebbe fatto Al Bano a Natale, dopo le dichiarazioni della settimana scorsa in cui il cantante aveva manifestato il desiderio di trascorrere le festività con entrambe le donne della sua vita, Loredana Lecciso e Romina Power, trovando la disponibilità della prima ma non della seconda. E in effetti il giorno di Natale a casa di Al Bano c’era solo la Lecciso con i suoi figli, ma Romina ha trovato comunque il modo di prendersi la scena…

‘Natale lo trascorrerò a Cellino con mia madre Jolanda che ha 96 anni. Romina e Loredana? Sarebbe un miracolo se volessero festeggiare con me, ma lascio decidere a loro, io veti non ne metto’, aveva detto Al Bano alla vigilia delle feste, ma, come detto, all’appello ha risposto soltanto l’ex compagna, che si è presentata a casa Carrisi con i figli Jasmine e Bido.

Al Bano e Loredana Lecciso insieme a Natale

Tutta contenta per il ‘privilegio’, Loredana Lecciso ha postato sui social il ritratto di famiglia, pensando di assestare un bel colpo mediatico alla ‘rivale’.

Ma Romina Power, scafatissima donna di spettacolo che discende a sua volta da una famiglia di attori e quindi conosce benissimo i tempi della recitazione, si è presa subito la sua rivincita pubblicando la locandina di un concerto previsto il 27 dicembre a Bolzano in cui canterà con Al Bano. Come per dire: ‘Ok, hai avuto il contentino a Natale, ma adesso scansati che io e Al Bano abbiamo un impegno davanti a migliaia di fan…’.

Visualizza questo post su Instagram Domani si cantaaaa 😁♥🎶♩🎵🎤🎼 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: Dic 26, 2018 at 1:37 PST

La saga Carrisi-Lecciso-Power continua

La ‘saga’ ovviamente non finisce qui ma si arricchirà prossimamente di nuove e gustosissime puntate: se Al Bano: a Natale è stato con Loredana Lecciso ma dopo è volato da Romina Power, non immaginiamo cosa possa aver architettato per Capodanno. Insomma, a nostro parere ne vedremo ancora delle belle…