Paolo Bonolis, concerto privato di Ricky e Baby K per il party della figlia: è polemica

Paolo Bonolis sommerso dalle critiche, il conduttore ha ingaggiato Baby K e Ricky in occasione del compleanno della figlia Silvia. Il tutto è stato documentato sui social dalla moglie Sonia Bruganelli e come al solito è esplosa la polemica. Gli utenti hanno trovato esagerato il party organizzato dai coniugi Bonolis.

La figlia Silvia ha festeggiato 16 anni e per lì’occasione mamma Sonia Bruganelli e papà Paolo Bonolis hanno organizzato una speciale festa al Piper di Roma, il celebre e storico locale della Capitale. La moglie del conduttore ha condiviso alcuni video del party sul suo profilo Instagram e gli utenti non hanno perso troppo tempo nel sollevare l’immancabile polemica.

Paolo Bonolis, polemica per il compleanno della figlia

Sweet Sixteen con i fiocchi per Silvia, la figlia di Paolo Bonoslis e Sonia Bruganelli. Per l’occasione il conduttore ha organizzato un concerto privato con i cantanti preferiti della festeggiata.

Sul palco del Piper è salita Baby K, che si è esibita con alcuni dei suoi brani più celebri e ha regalato alla festeggiata un disco con dedica. Ospite speciale del party anche l’ex protagonista di ‘Amici’, Riky che ha intonato una canzone natalizia: ‘All I want for Christmas is you’. A esipirsi per il compleanno della figlia di Paolo Bonolis, anche il rapper Fred De Palma.

Sonia Bruganelli ha condiviso i momenti più belli della festa e ha pubblicato su Instagram alcuni video che come sempre hanno scatenato la reazione degli utenti.

‘Ma quando questa ragazzina si sposerà che organizzeranno?’, si legge tra i commenti ai post della moglie di Paolo Bonolis. Molti hanno trovato il compleanno di Silvia Bonolis un’esagerazione. C’è chi addirittura parla di mancanza di buon senso e chi azzarda una battuta: ‘Perché non fare la festa al Circo Massimo?’.

Sul profilo di Sonia Bruganelli dunque si scatena la solita polemica e gli utenti accusano i Bonolis di essere eccessivi. Sulla pagina Instagram della moglie del conduttore si è accesso il dibattito. Alcuni utenti puntano il dito sui due vip giudicando questo tipo di festa poco educativa. ‘Se pure avessi soldi da buttare non mi comporterai mai così con mia figlia, lo trovo molto diseducativo e sinceramente avrei seri dubbi sulla veridicità delle amicizie’, si legge tra i commenti.

La Bruganelli e Bonolis non hanno risposto alle polemiche degli utenti, ormai si saranno anche abituati.