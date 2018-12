Francesco Chiofalo ha un tumore al cervello: ‘Vorrei fosse tutto uno scherzo’

Notizia raggelante: Francesco Chiofalo ha un tumore al cervello e dovrà sottoporsi, subito dopo le feste natalizie, a una delicata operazione chirurgica. L’annuncio l’ha dato lo stesso Chiofalo, il popolare ‘Lenticchio’ di Temptation Island, con un drammatico video pubblicato sui social: ‘Qualche giorno fa sono andato al pronto soccorso per un piccolo incidente stradale, una cosa apparentemente banale’, ha spiegato il ragazzone romano, ‘Ma dai controlli è emerso che in testa ho un tumore del diametro di 5 centimetri, enorme…’.

E così, da un giorno all’altro, la vita di Francesco Chiofalo di Temptation Island è completamente cambiata: ‘Ho scoperto di essere malato di tumore al cervello a 29 anni’, ha raccontato nel video, visibilmente e comprensibilmente affranto, ‘Un tumore al cervello gigantesco. Dovrò subito operarmi a gennaio, tra il 7 e il 10, per provare a levarlo. I dottori mi hanno detto che l’operazione durerà 18 ore, e bisogna considerare che dopo 10 ore un’operazione diventa enormemente rischiosa e con l’80% di rischi di invalidità permanente, tipo cecità, paralisi e demenza’.

‘Sicuramente non sarò più lo stesso Francesco di prima’

Chiofalo si è poi sfogato chiedendosi come mai una cosa del genere sia capitata proprio a lui: ‘Mi chiedo perché sia stato così sfortunato, ma ormai è inutile. Per Natale mi piacerebbe venisse qualcuno a dirmi che è tutto uno scherzo, che non è vero niente, ma questo non succederà mai. Sicuramente non sarò più lo stesso Francesco di prima’.

Naturalmente gli amici e i fan di Francesco Chiofalo si sono stretti attorno a lui per supportarlo in questo difficilissimo momento, e tra questi anche il conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia, che ha scritto su Instagram una dedica molto particolare per il suo amico: ‘Sei un guerriero, un guerriero buono che lotterà e che ce la farà. Sappi che ci sarò per qualsiasi cosa’.

Selvaggia Roma sulla malattia di Francesco Chiofalo: ‘Non dirò nulla sui social’

E dopo qualche ora dall’annuncio di Francesco è intervenuta pure Selvaggia Roma, la sua ex fidanzata ai tempi di Temptation Island su Canale 5. Pesantemente criticata per aver postato alcuni video di una festa in discoteca nelle stories proprio mentre Chiofalo annunciava di avere il tumore, Selvaggia ha messo a tacere gli haters dichiarando che certe cose devono rimanere private, e che qualsiasi cosa deciderà di fare con e per Francesco non lo dirà sui social.

‘Grazie per essermi vicino in un momento così triste per me’

Intanto Francesco Chiofalo, che ha un tumore al cervello e dovrà operarsi, è tornato su Instagram per ringraziare i follower per tutti i messaggi che ha ricevuto: ‘Ragazzi non mi sarei mai aspettato tutto questo affetto da parte vostra. Grazie per essermi vicino in un momento così triste per me. Sono davvero senza parole, giuro che non avrei mai immaginato tutto questo amore per me. Grazie ancora’.

Dai Lenticchio, metticela tutta!