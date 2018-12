Elena Santarelli, la showgirl lascia i social: ‘Cercate di stupirvi della vita’

Elena Santarelli si prende una pausa e lascia i social. Probabilmente non è un addio, ma solo un arrivederci. La showgirl ha deciso di allontanarsi per un po’, forse per dedicarsi totalmente alla famiglia e agli amici più cari in occasione delle feste e di disintossicarsi dal web.

Con un post pubblicato su Instagram Elena Santarelli ha comunicato ai suoi follower che sarà assente per un po’. La protagonista di ‘Italia sì’ ha voglia di trascorrere un sereno Natale lontana dai social e dalla rete. La showgirl dunque non sarà molto attiva nei prossimi giorni.

Elena Santarelli, pausa dai social

Elena Santarelli parla di disintossicazione dai social. La showgirl ha infatti augurato un buon Natale ai suoi follower e ha annunciato che lascerà la rete per un po’.

La scelta della Santarelli non sembra definitiva, probabilmente il suo non è un addio ai social network ma semplicemente una pausa momentanea dal web.

Una foto del suo cagnolino Bichon vestito in tema natalizio e un messaggio di auguri per i follower che si conclude però in maniera inaspettata.

‘Volevo augurare a tutti un ‘sereno Natale’, cercate di vincere ogni tristezza, di voler bene a chi è con voi, di stupirvi della vita io farò un po’ di detox dai social.. see you soon’, scrive la showgirl.

Il ‘ci vediamo presto’ finale lascia dunque sperare che la Santarelli tornerà presto sui social, probabilmente la sua è una pausa momentanea in occasione del Natale.

La showgirl infatti invita i suoi follower a godersi la vita reale e le persone più care soprattutto in questo periodo di festa. Per farlo al meglio probabilmente la Santarelli ha deciso di dire per un po’ addio alla vita condivisa attraverso un filtro e degli schermi.

Giacomo, il figlio della showgirl lotta da più di un anno contro un tumore. La Santarelli ha raccontato che il bambino sta reagendo bene alle cure.

‘Il percorso è lungo ma confidiamo di essere nell’80% che si salva… Il momento più brutto è stato quando di notte, con la torcia in mano, andavo a raccogliergli i capelli sul cuscino per non farglieli trovare al mattino. Quei momenti erano una pugnalata. Metti al mondo un figlio e vuoi proteggerlo, ma non sai che puoi sentirti così tanto impotente’, ha raccontato la showgirl in un’intervista.