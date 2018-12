Uomini e Donne, Ivan Gonzalez in lacrime: ‘In Italia mi sento solo, lei mi manca’

Grandi emozioni nella puntata del trono classico di ‘Uomini e Donne’. Ivan Gonzalez è scoppiato a piangere. A far commuovere il protagonista dello show pomeridiano di Maria De Filippi, un’esterna davvero particolare di Valeria Marini. La showgirl è andata a trovare una persona molto importante nella vita dell’ex tentatore.

Valeria Marini è infatti impegnata nel dating show di Canale 5 come organizzatrice della festa di fidanzamento dei due tronisti: Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez. La showgirl ha chiesto all’ex tentatore spagnolo di indicargli una lista di invitati. Gonzalez ha nominato subito la nonna come una delle persone più importanti della sua vita, così la Marini ha deciso di incontrarla.

Uomini e Donne, Valeria Marini fa commuovere Ivan Gonzalez

L’esterna della showgirl in compagnia della nonna del tronista ha scatenato in Gonzalez un turbinio di emozioni e il tronista si è totalmente aperto e si è raccontato davanti alle telecamere.

L’ex tentatore ha avuto un’infanzia non proprio semplice e la nonna gli è stata di grande supporto. Durante lo show sono andati in onda dei filmati di Gonzalez da piccolo e il tronista non è riuscito a trattenere l’emozione lasciandosi andare a un toccante racconto.

‘Lei è la persona più importante della mia vita. Spesso all’uscita della scuola mi chiedevo perché tutti avessero un padre tranne io, poi crescendo mi sono detto che no, non ho avuto un papà, ma di sicuro una nonna con una forza incredibile che mi ha fatto crescere’, ha detto Gonzalez.

La famiglia prima di tutto ❤️ @ValeriaMariniVM ha incontrato la bellissima nonna di Ivan! #uominiedonne pic.twitter.com/8uW4jvZsbu — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 20, 2018

Il racconto ha coinvolto l’intero cast di Uomini e Donne, anche Tina Cipollari si è mostrata commossa. ‘Questa esterna tra la nonna di Ivan e Valeria Marini mi ha molto toccato. Ivan la tua storia mi ha veramente colpita, ti auguro di avere il meglio dalla vita’, ha ammesso l’opinionista.

La nonna del tronista ha rivolto parole bellissime nei confronti del suo adorato nipote: ‘Io so che sarà un bravo papà e un bravo marito, sono l’unica che veramente lo conosce. Ha un cuore buono ed è sempre disponibile per la sua famiglia e per i suoi amici. È senza cattiveria alcuna’.

La nonna di Gonzalez spera che il nipote incontri davvero l’amore della sua vita nel programma di Uomini e Donne. ‘Sono convinta che quando accadrà Ivan avrà molto da dare’, ha dichiarato.

Gonzalez ha poi ringraziato Maria De Filippi per la sorpresa. ‘Non vedo mia nonna da tanto tempo e mi sento un po’ da solo qui in Italia’, ha ammesso il tronista.