Loredana Lecciso: ‘Passerò il Natale con Al Bano. Romina Power? Le farei un regalo’

Ormai è certo: in casa di Al Bano il Natale verrà festeggiato insieme a Loredana Lecciso e ai figli Bido e Jasmine. Il desiderio del cantante di trascorrere le feste con le sue due ex compagne, però, pare non sia destinato a realizzarsi.



A raccontare come sono state organizzate le prossime festività natalizie in casa Carrisi è proprio Loredana Lecciso. Intervenuta nella trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, la ex compagna di Al Bano ha confermato quanto precedentemente annunciato dal cantante: il Natale si festeggerà in famiglia. ‘Starò con i miei due figli ed Al Bano, a Cellino San Marco’ – ha detto la showgirl, che condividerà la magia di questo periodo tentando di restituire a Bido e Jasmine la serenità di una famiglia, nonostante la separazione.

Loredana Lecciso: ‘Natale con Romina? La vedo complicata’

‘Sarà un Natale in quattro’ – ha commentato la Lecciso, lasciando intendere che Romina Power non sarà tra i presenti ai festeggiamenti.

‘Semmai dovesse esserci sarebbe la benvenuta’ – ha continuato Loredana, provando a placare lo storico astio che esiste tra le due ex di Al Bano.

E, proprio quest’ultimo, aveva definito ‘un miracolo’ la presenza di Romina e Loredana alle feste di Natale.

A tal proposito, anche la Lecciso si è espressa, consapevole di come il desiderio dell’ex compagno sia pressoché irrealizzabile.

‘Sarebbe molto bello, anche se la vedo abbastanza complicata’ – ha aggiunto, scherzando poi sulla possibilità di fare un regalo proprio alla sua ‘rivale in amore’.

‘Farebbe il regalo di Natale anche a Romina Power?’ – le hanno chiesto i conduttori di Rai Radio 1 – ‘Dipende. Se lei dovesse farlo a me, perché no? Ricambierei la gentilezza’, ha replicato la Lecciso.

Loredana Lecciso su Al Bano e Romina: ‘Coppia bellissima’

Loredana Lecciso è stata, infine, stuzzicata per la copertina che il settimanale Oggi ha dedicato ad Al Bano e Romina Power, definendoli la coppia dell’anno.

La ex compagna del cantante ha commentato la notizia evitando qualunque polemica, ma lanciando una frecciatina molto velata alla Power.

‘Sono una coppia artisticamente bellissima che io ho sostenuto sin dalla mia infanzia’ – ha detto la Lecciso, facendo riferimento alla differenza di età che caratterizza le due donne – ‘Mio padre mi faceva ascoltare sia Beethoven sia la loro musica leggera’.