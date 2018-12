Festival di Sanremo 2019, i primi 12 Big in gara al Teatro Ariston

Il Festival di Sanremo 2019 inizia a scaldare i motori con il doppio appuntamento con Sanremo Giovani, condotto dall’inedita coppia composta da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi.



E, proprio in occasione della serata del 20 dicembre 2018 dedicata alle performance di 12 dei 24 aspiranti giovani concorrenti del Festival di Sanremo 2019, sono stati annunciati i primi Big in gara alla kermesse musicale. Tra nomi del tutto inaspettati e personalità assenti da tempo sul palco del Teatro Ariston, la 69esima edizione della rassegna simbolo dell’italianità si prepara ad essere un’altra grande manifestazione guidata da Claudio Baglioni.

I Big in gara a Sanremo 2019

Pippo Baudo e Fabio Rovazzi hanno lanciato una serie di annunci importanti durante la prima serata di Sanremo Giovani.

Dal nome del conduttore del Dopo Festival, Rocco Papaleo, fino ai nomi dei primi 12 cantanti della categoria Big.

La prima ad essere rivelata è stata Paola Turci: assente dal Festival dal 2017, parteciperà con il brano L’ultimo ostacolo.

Quinta partecipazione alla gara canora per Simone Cristicchi – che ha convinto Baglioni con Abbi cura di me – e prima performance al Teatro Ariston per il gruppo Zen Circus che canterà L’amore è una dittatura.

Tra i Big in gara ci saranno anche Anna Tatangelo con Le nostre anime di notte, Loredana Bertè con Cosa ti aspetti da me, Il Volo von Musica che resta, Irama con La ragazza col cuore di latta.

A questi si aggiungeranno, inoltre, Nek con la canzone Mi farò trovare pronto, Ghemon che canterà Rose viola, Motta con Dov’è l’Italia e Ultimo con I tuoi particolari.

Sanremo Giovani, il vincitore è Einar

Alla lista dei primi undici nomi dei Big in gara al Festival della Musica Italiana, si aggiunge quello del primo vincitore di Sanremo Giovani: Einar.

La sua canzone, Centomila volte, scritta da Toy Maiello, Enrico Palmosi e Ivan Bentivoglio ha conquistato il pubblico e mandato il giovane direttamente al Festival di Sanremo tra i Campioni.

Einar, originario di Santiago de Cuba, è già conosciuto al pubblico del piccolo schermo per la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nel 2017 e, ancora prima, per quella ai casting di X Factor 11.