Daniele Interrante contro Melissa Satta: ‘È un’ingrata, deve a me la sua fama’

Daniele Interrante non ha preso bene le parole che Melissa Satta gli ha rivolto durante il programma di Piero Chiambretti. ‘La mia relazione con Daniele Interrante? Povera me! Ero una bambina di appena diciotto anni. Anch’io ancora oggi mi chiedo perché… Ero io l’uomo’, ha detto la showgirl in tv.

L’ex tronoista si è sentito ferito e si è sfogato sulle pagine del settimanale Spy. Interrante ha ricordato il passato e i tre anni trascorsi insieme alla Satta rispondendo alle affermazioni rilasciate dall’ex velina.

Daniele Interrante contro Melissa Satta

‘Capisco che la gratitudine non faccia parte del mondo dello spettacolo, ma a questi livelli no, dai, vi prego. Ricordo a Melissa che quando ci siamo fidanzati lei era maggiorenne da poco’, ha tuonato Daniele Interrante.

L’ex tronista e la showgirl sono stati insieme dal 2003 al 2006, all’epoca la Satta si era da poco trasferita a Milano con il sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo.

‘Era venuta a Milano, dove le avevo trovato casa. L’avevo coccolata come si fa tra innamorati. Lei era una perfetta sconosciuta, siamo andati subito a convivere. Io ai tempi avevo una mia popolarità e ho pensato di poterle darle una mano a realizzare i suoi sogni’, ha ricordato Interrante.

Sarebbe stato dunque l’ex tronista a introdurre la Satta nel mondo dello spettacolo e a darle una mano. ‘Da sconosciuta l’ho portata in tv da Maurizio Costanzo a Buona domenica, che ai tempi faceva il 40% di share, poi insieme siamo andati a Volere volare, trasmissione di Maria De Filippi. Insomma, lei ha iniziato, per merito mio. Al punto che ho avuto l’intuizione che avrebbe potuto fare la velina’, ha spiegato Daniele Interrante.

La Satta ha poi conquistato la notorietà nel tg satirico di Antonio Ricci nel 2005. Daniele Interrante aveva intuito che l’ex fidanzata avrebbe potuto ricoprire il ruolo di velina per ‘Striscia la notizia’.

Interrante si è così tolto qualche sassolino dalla scarpa e ha svelato che è stato proprio lui a dare una mano alla Satta a entrare nel cast del tg satirico di Canale 5.

‘Grazie ad alcuni amici l’ho spinta a presentarsi al provino per il programma di Antonio Ricci. Quando Melissa fu scelta, la responsabile della comunicazione non chiamò né l’agente di Melissa né lei stessa, chiamò me! Oggi vederla strabuzzare gli occhi con aria schifata, beh, porta me a dire: che vergogna’, ha affermato l’ex tronista.