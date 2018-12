Christian De Sica: ‘Lascio Roma, è caotica. Vado a vivere a Castellammare di Stabia’

Christian De Sica cambia vita e per un nobile motivo: vuole realizzare un sogno di papà Vittorio. L’attore ha deciso di trasferirsi a Castellamare di Stabia, in Campania, insieme alla moglie Silvia Verdone. L’artista ha ammesso di sentirsi a casa perché ha passato gran parte della sua vita a Napoli.

Impegnato nella presentazione del film che segna il suo ritorno al cinema con Massimo Boldi, in conferenza stampa e successivamente ai microfoni di Napoli Today, Christian De Sica ha parlato del progetto di andare via dalla caotica Roma per trasferirsi a Castellammare di Stabia.

Christian De Sica si trasferisce in Campania

‘Non lo dico per ruffianera, ma Napoli è nel mio dna e io sto bene solo qui’, ha detto Christian De Sica. L’attore, all’età di 67 anni ha deciso di dare una svolta alla sua vita e spostarsi nella provincia di Napoli.

La scelta è caduta su Castellammare di Stabia perché, De Sica, desidera portare a compimento un sogno che il papà Vittorio non ha potuto realizzare.

‘Ho comprato un’imbarcazione piccolina e poiché Roma è diventata invivibile ho deciso di andare a vivere a Castellammare, come sognava mio padre’, ha ammesso l’artista.

Il progetto dunque è in via di sviluppo e De Sica ha già acquistato una piccola imbarcazione. Una notizia che ha lasciato stupiti i giornalisti presenti alla conferenza stampa e l’attore Maurizio Casagrande, napoletano d’origine, che lo ha guardato sorpreso.

L’idea dunque è quella di realizzare un sogno nel cassetto del grande Vittorio De Sica. Lo stesso attore ha raccontato di aver trascorso gran parte della sua esistenza a Napoli. ‘Dall’oro di Napoli a Giudizi Universali, mio padre ha fatto tantissimi film qui a Napoli e ci portava sempre qui in vacanza. Da tanto tempo ho anche una casa qui a Capri quindi vivo sempre qua’, ha spiegato l’attore.

De Sica è legato dunque alla Campania e ha scelto di allontanarsi dalla Capitale per condurre una vita più tranquilla. ‘Roma è diventata un po’ invivibile quindi ho chiesto a mia moglie se c’era la possibilità di vivere qui. Non ho scelto Napoli, ma ho scelto di andare a Castallammare di Stabia perché è un tantino più tranquillo’, ha concluso De Sica.

Lo scorso lunedì è uscito nelle sale ‘Amici come prima’ il film che segna il ritorno del duo Boldi-De Sica dopo 13 anni di assenza.