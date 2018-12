Chiara Ferragni, 650 euro per una sua masterclass: è polemica

Quanto sareste disposti a pagare per assistere a una masterclass di Chiara Ferragni? Il primo corso dell’influencer ha costi elevati e scoppia la polemica. A lezioni di make-up con la moglie di Fedez? il prossimo 9 febbraio 2019 la Ferragni terrà, al Teatro Vetra di Milano, una masterclass di oltre 5 ore.

I biglietti per partecipare al corso di Chiara Ferragni sono stati già messi in vendita e in pochi minuti, sul sito della Beauty Bites Masterclass dell’influencer, si è registrata una coda virtuale di 37mila persone. Boom d’accessi per l’acquisto di un ticket, ma è polemica per i prezzi della masterclass. I biglietti sono andati esauriti tanto che la moglie di Fedez e il suo staff sono stati costretti ad aggiungere una data.

Chiara Ferragni, masterclass da 650 euro

Una full immmersion con Chiara Ferragni nel mondo del make-up. Il corso intensivo con l’influencer costa caro e gli utenti polemizzano.

I ticket per la masterclass variano dai 350 ai 650 euro. Si parte dal ‘regular ticket’ che include: una make up bag Beauty Bites da 150 euro, un certificato di partecipazione alla masterclass, e posti a sedere nel terzo settore del teatro e un California buffet.

Seconda fascia per ‘l’exclusive ticket’ del valore di 450 euro. Nei 100 euro che fanno la differenza rispetto al regular ticket è inclusa la make up bag del valore di 350 euro e posti a sedere nel settore centrale del teatro.

Ma se volete un selfie con l’influencer, una borsetta bites del valore di 500 euro e un ingresso prioritario con uscita prolungata di un’ora e la possibilità di sedere sotto il palco e di personalizzare il proprio look, allora il prezzo del biglietto sale a 650 euro con i ‘Vip Ticket’.

Ovviamente l’evento ha già una sua pagina instagram. Molti utenti si sono lamentati perché i biglietti sono finiti in fretta, così la Ferragni, per accontentare i suoi follower, ha deciso di proporre una seconda data per la masterclass: il 10 febbraio.

Per permettermi la #beautybitesmasterclass avrei dovuto iniziare a risparmiare il giorno in cui sono nata. — Bea 🌻 (@ohanabiba) December 19, 2018

Ma davvero c’è chi spende 650€ per la masterclass di make-up (4 ore di lezione) di Chiara Ferragni? Sono allibita #beautybites #ChiaraFerragni — Jasmin Ali (@JasminAli3) December 20, 2018

La rete però polemizza per il costo della masterclass e non mancano i commenti sarcastici: ‘Mi pago due affitti con un vip ticket’, scrive un utente. ‘Ma davvero c’è chi spende 650 euro per la masterclass della Ferragni? Sono allibita’, ‘Con i tutorial gratis su internet c’è davvero chi spende 650 euro?’, si legge su Twitter.

I prezzi della Beauty Bites di Ferragni e Mameli possono permettersi solo la Ferragni e Mameli. #beautybites #chiaraferragni — 🌹 (@gin_bonf) December 18, 2018

Ma davvero c’è chi spende €650 per andare a vedere una masterclass quando su youtube ci sono i tutorial GRATIS? Ma lo pagate col reddito di cittadinanza? #ChiaraFerragni #beautybites pic.twitter.com/cs7MOu21Go — LaCinesa (@LinappeZ) December 18, 2018

C’è anche chi ha provato a mettersi in coda per poi rinunciare a causa dei costi elevati.