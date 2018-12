Uomini e Donne, insulti a Gemma Galgani: Maria De Filippi si infuria

Maria De Filippi furiosa con uno dei protagonisti del Trono Over di ‘Uomini e Donne’. La padrona di casa dello show è stata costretta a intervenire: Sebastiano Mignosa ha rivolto a Gemma Galgani pesanti insulti. La dama torinese è stata difesa dalla conduttrice.

Solidarietà femminile? È possibile. Non è la prima volta che Maria De Filippi interviene per difendere uno dei protagonisti del suo show pomeridiano. In questo caso si è trattato di Gemma Galgani. Non è però neanche la prima volta che la dama torinese viene pesantemente insultata. Il siparietto è andato in onda durante la puntata di ieri, 19 dicembre 2018 e la Galgani ha tirato in ballo anche Tina Cipollari.

Gemma Galgani insultata, l’intervento di Maria De Filippi

A scatenare il tutto è stata una reazione del cavaliere siciliano a una frase di Denise. La donna è andata su tutte le furie quando ha saputo che Sebastiano ha intenzione di corteggiare altre dame, in particolare Roberta.

Denise ha infatti confessato a Mignosa di aver rifiutato un invito di Rocco Fardella per rispetto nei suoi confronti. Sebastiano a quel punto ha pronunciato una frase che ha infastidito Maria De Filippi: ‘Rocco ogni tanto posteggia la mummia e poi prende un po’ d’aria’.

Denise ha scoperto che Sebastiano si sta sentendo anche con Roberta. Voi cosa fareste al suo posto? #uominiedonne pic.twitter.com/QXvR3Qn90y — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 19, 2018

Il termine ‘mummia’ era rivolto alla dama torinese che frequenta Fardella. La padrona di casa è intervenuta e ha rimproverato Mignosa.

‘Sebastiano hai detto una cosa brutta nei confronti di Gemma. È offensivo nei confronti di Gemma’, ha dichiarato Maria De Filippi. La padrone di casa però non si è mostrata poi così alterata. La conduttrice, infatti, si è abbandonata anche a qualche risatina. A quel punto anche la diretta interessata ha detto la sua.

‘Ma come ti permetti? Che concetto hai delle donne, le tratti tutte così. Dovresti vergognarti. Tratta così chi ti pare ma non me, hai capito? Come ti viene in mente di fare una battuta su di me, ma come ti permetti. Mi dai una risposta?’, ha urlato infastidita.

A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato Tina Cipollari: ‘Cosa avrà detto mai? Che Rocco ti parcheggia?’. L’opinionista è stata tirata in ballo dalla stessa Galgani che ha accusato la vamp di mettere spesso in mostra il suo fantoccio. Gemma ha comunque preteso una spiegazione da Sebastiano Mignosa.

‘Ma stai zitta. L’altra volta mi hai guardato dalla testa ai piedi. Basta guardare per disprezzare la persona’, ha detto il cavaliere siciliano.