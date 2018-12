Silvia Provvedi: ‘Non stimo più Fabrizio Corona, ora ho un nuovo fidanzato’

Silvia Provvedi lo ha detto a Fabrizio Corona nella Casa del Grande Fratello VIP 2 e, adesso, torna a ribadirlo chiaro e forte: la stima nei confronti dell’ex compagno non c’è più e i rapporti tra loro sono definitivamente interrotti.



Intervenuta nella trasmissione radiofonica ‘I Lunatici’, Silvia Provvedi si è raccontata a tutto tondo dopo l’esperienza nella Casa di Canale 5. ‘Non sono entrata serena, sono entrata con mille pesi sulle spalle, non gratificata, scioccata’ – ha rivelato, ammettendo di essere riuscita a trovare la serenità proprio grazie a questa esperienza che ha descritto come una sorta di ‘terapia’. ‘E’ stata un’esperienza unica. L’ho voluta fortemente, ma non immaginavo fosse così’ – ha aggiunto, spiegando di essere riuscita a riscoprirsi proprio grazie al GF VIP 3.

Silvia Provvedi: ‘I rapporti finiscono, ma la stima deve rimanere’

Arricchita e, finalmente, serena, Silvia Provvedi ha soddisfatto la curiosità di chi pensa ad una possibile amicizia con Fabrizio Corona.

Di quella relazione che ha fatto tanto discutere, la ‘donatella mora’ non si rimprovera nulla, ma dopo le dichiarazioni di lui ai microfoni di Verissimo, la Provvedi ha cambiato idea sull’ex.

‘Mi ha scosso quando l’ho sentito parlar di me come se non mi conoscesse. Mi sono dovuta difendere da cose assurde’.

‘I rapporti possono finire ma la stima deve rimanere’ – ha continuato – ‘Io ora non lo stimo più, quando la stima scompare non è il più il caso di avere a che fare l’uno con l’altro, ma non deve mai mancare il rispetto e da parte mia c’è sempre stato’.

‘Ho passato un periodo lungo in cui sono stata molto sola, ma ho trovato tanta solidarietà, soprattutto dal mondo femminile’ – ha detto la Provvedi, che per il nuovo anno spera di continuare ad essere serena, in salute, e di portare a termine i progetti che condivide con la sorella.

Silvia Provvedi sul nuovo fidanzato

Intanto, proprio prima del suo ingresso nella Casa del GF, Silvia Provvedi ha incontrato un nuovo amore.

Malefix è il nomignolo con cui lui si è firmato nei numerosi messaggi aerei inviati alla cantante che, ad oggi, si dice felice al fianco del nuovo compagno.

‘E’ stato una conoscenza inaspettata, bella’ – ha svelato – ‘Mi ha sorpreso. Le feste di Natale le passerò anche con lui’.