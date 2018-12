Luciana Littizzetto: ‘Cerco marito, ma non scrivete che sono single’

Le ultime notizie sulla vita privata di Luciana Littizzetto hanno incuriosito i suoi fan e, dopo l’appello di ricerca di marito fatto a Che tempo che fa, la comica ha fatto delle precisazioni.



Legata da quasi venti anni a Davide Graziano, Luciana Littizzetto sembra stia attraversando un momento di coppia difficile. Come rivelato dall’attrice in una recente intervista, la sua situazione sembra sia ‘delicata’, ma guai a dire che la Littizzetto è tornata single. ‘Sì, cerco marito. Mi piacerebbe innamorarmi, ma non scrivete che sono single’ – ha spiegato al settimanale Oggi, in edicola il 20 dicembre 2018. Lucianina, dunque, conferma di vivere un periodo di coppia critico, ma preferisce non scendere nei dettagli di questa situazione.

Luciana Littizzetto: ‘Chiedo rispetto’

‘È una questione delicata e non ha a che fare con i sentimenti miei e di Davide’ – ha precisato l’amica di Fabio Fazio.

‘Per questo non posso parlarne e chiedo rispetto: non voglio che mi prendano d’assalto con mille domande. Ripeto: chiedo rispetto’.

Con poche parole, ma molto chiare, Luciana Littizzetto ha invitato la stampa e il web a non continuare ad assillarla con curiosità sulla sua vita privata.

La sua storia con Davide Graziano sta sicuramente vivendo un periodo non facile, ma non per questo il gossip deve accanirsi su di loro.

‘Al momento sono confusa’ – ha spiegato Luciana Littizzetto – ‘Penso che potrei trovare delle sintonie con un’altra persona’.

‘Dopo i 50 anni cominci a mettere in conto che potrebbe succederti di non innamorarti più’ – ha aggiunto – ‘E quindi impari a pensarti da sola’.

Luciana Littizzetto: ‘Un uomo insicuro non riesce a starmi vicino’

Consapevole, dunque, di poter tornare single e di avere, probabilmente, delle difficoltà ad incontrare un nuovo amore, la Littizzetto ha continuato a raccontarsi.

‘Noi che facciamo questo mestiere ci portiamo dietro un gran bisogno di normalità, ma dall’altra parte siamo persone ingombranti’.

‘Un uomo insicuro non ce la fa a starci vicino’ – ha aggiunto, ribadendo che trovare l’amore alla sua età sarebbe ‘una botta di fortuna’.

‘Mica tutte hanno il c…, scusi’ – ha scherzato, facendo poi riferimento a chi, invece, nonostante l’età, l’amore vero l’ha incontrato.

‘La buona stella di Antonella Clerici! Quando sono stata da lei a Portobello l’ho vista dietro le quinte col suo compagno: sono una coppia fantastica’.