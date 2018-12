Camilla Mangiapelo di Uomini e Donne: ‘Ho rifatto il seno, ero complessata’

Avevamo un po’ perso di vista Camilla Mangiapelo di Uomini e Donne, corteggiatrice di Riccardo Gismondi nell’edizione 2016-17 e poi concorrente, insieme al fidanzato, di Temptation Island 5, e oggi la bella romana è tornata alla ribalta grazie al suo nuovo e generosissimo décolleté, che ha presentato in anteprima su Instagram ai suoi 1,2 milioni di follower.

I fan si sono immediatamente scatenati nei commenti, dividendosi tra pro e contro la chirurgia estetica, fino a quando è intervenuta la stessa Camilla Mangiapelo per spiegare le motivazioni della sua scelta: ‘Non credo sia un male: essendo alta ed esile e estremamente complessata, visto che non ho mai avuto un gran seno, ho deciso di volermi vedere meglio allo specchio. Inoltre non ho sconvolto la mia fisionomia e mai accadrà’.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Camilla Mangiapelo (@ma.pina) in data: Dic 19, 2018 at 5:42 PST

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha giustificato dunque la sua decisione con la volontà di proporzionare meglio il suo fisico magro e slanciato, e con la necessità di sentirsi più a suo agio anche a livello psicologico, visto che lo scarso décolleté la rendeva ‘complessata’.

Camilla Mangiapelo è una modella e influencer da milioni di follower

E poi, parliamoci chiaro, Camilla Mangiapelo di Uomini e Donne oggi è una modella e influencer da milioni di follower e ha creato pure un suo marchio, quindi quello di un fisico con tutte le curve al posto giusto non è solo uno sfizio ma pure un’esigenza.

Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismundi stanno ancora insieme

Come detto, Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismundi si sono conosciuti due anni fa durante il dating show di Maria De Filippi (lei era la corteggiatrice e lui il tronista) e da allora hanno fatto coppia fissa, a parte una breve crisi avuta la scorsa estate che li ha fatti momentaneamente allontanare per qualche mese.

L’influencer sta girando il formato The Hottest Winter per MTV

In questo periodo i due sono impegnati in Trentino nelle riprese del format The Hottest Winter, che verrà trasmesso prossimamente su MTV. Insieme a loro ci sono altri volti noti di Uomini e Donne come Valentina Vignali, Clarissa Marchese, Vittoria Deganello, Federico Gregucci, Nilufar Addati, Giordano Mazzocchi, Giulia Latini e Marta Pasqualato.